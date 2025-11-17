Reklama
Akacjowa 38: streszczenie odcinków 748-752. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Akacjowa 38 dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 747 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 748-752 (17-21 listopada)

Blanca postanowi zostać przy Samuelu i uznać go za ojca swojego dziecka, choć Leonor delikatnie podsunie jej myśl, że może warto byłoby posłuchać serca i rozważyć powrót do Diega. Tymczasem Antonito oficjalnie oświadczy się Lolicie – przy rodzicach, Marii Luisie oraz Servandzie i Fabianie, którzy wystąpią w roli jej opiekunów. Maria Luisa zareaguje na tę scenę z wyraźnym oburzeniem. W międzyczasie Susana będzie starała się wesprzeć Rosinę, tłumacząc jej, że nie powinna odtrącać Liberta, bo jego uczucie jest szczere i nie zależy od dzielącej ich różnicy wieku.

Artykuł będzie aktualizowany.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.

 

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
