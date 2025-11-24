UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 752 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 753-757 (24-28 listopada)

Susana będzie żyć w nieustannym lęku, że Elvira ujawni prawdę o jej nieślubnym dziecku i doszczętnie zrujnuje jej reputację. Tymczasem Blanca spróbuje wprowadzić siostrę w życie towarzyskie Akacjowej – pomoże jej się przygotować i zabierze do La Deliciosy na spotkanie z sąsiadkami. Szybko jednak dojdzie do zgrzytu: Maria Luisa rzuci w stronę Olgi kilka złośliwych uwag, doprowadzi ją do wybuchu emocji. Później sama spróbuje pocieszyć Elvirę, która na widok Simona i Adeli ponownie wpadnie w rozpacz. W międzyczasie Antonito będzie starał się przekonać radnego do swojego projektu, a Samuel zauważy, że jego żona jest przygnębiona, i spróbuje zrozumieć, co kryje się za jej nastrojem. Servando natomiast stanowczo odmówi wyjazdu na Kubę, choć mieszkańcy podarowali mu bilet – sparaliżuje go lęk przed podróżą morską. Tymczasem Blanca niespodziewanie natrafi na Diega, który oświadczy, że jednak nie wyjeżdża.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.