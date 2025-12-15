fot. Lucasfilm Ltd.

Mark Hamill to niepodważalna legenda Gwiezdnych Wojen, a jego Luke Skywalker należy do grona ulubionych postaci fanów. Aktor pojawił się do tej pory w sześciu filmach z serii i nic nie wskazuje na to, żeby ta liczba miała wzrosnąć. Ostatnim były Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, które nie spotkało się z najlepszymi opiniami publiczności czy krytyków. Luke to oczywiście nie jedyna rola, którą ma w swoim dorobku i z której jest znany. To przecież również ikoniczny głos animowanego Jokera w wielu kreskówkach, filmach czy grach. Jednak to właśnie rola Skywalkera jest tą, którą fani cytują mu najczęściej.

Mark Hamill jest obecnie zajęty promocją filmu animowanego SpongeBob: Klątwa pirata. Aktora zapytano o to, czy ma ulubiony cytat ze wszystkich filmów i innych dzieł, w których wziął udział. Wskazał na ikoniczne słowa z Gwiezdnych Wojen:

Z kosmicznych filmów moim ulubionym cytatem jest: "Mam bardzo złe przeczucie". Dali ten cytat każdej postaci w każdym filmie! Ktoś inny też to powiedział!

Ta kwestia stała się kultowa dla Gwiezdnych Wojen i powraca w praktycznie każdym kolejnym projekcie, ale to właśnie Hamill był pierwszą osobą, która ją wypowiedziała w historii. W Nowej nadziei zrobił to również Han, a w kolejnych filmach Leia, C-3PO i znów Solo.

A Wy macie swój ulubiony cytat ze Star Wars?

