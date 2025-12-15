Największa legenda kina wróci do aktorstwa? Słynny reżyser nie ma wątpliwości!
Chociaż Jack Nicholson już od 15 lat nie gra w filmach, to wcale nie jest przesądzone, że już nie zagra. Według reżysera Jamesa L. Brooksa aktor wcale nie przeszedł na emerytruę...
Jack Nicholson to człowiek-legenda. Trzykrotny zdobywca Oscara. Ikona lat 70. Zagrał w takich hitach jak Chinatown, Lot nad kukułczym gniazdem czy Batman. Jego kreacje podbijały nie tylko Hollywood, ale przede wszystkim serca widzów. Niestety od piętnastu lat aktor pozostaje nieobecny na ekranie, a jego ostatnim projektem była komedia romantyczna Skąd wiesz?. Nie ma się jednak czemu dziwić, Jack Nicholson ma już 88 lat. Tymczasem jego koledzy z branży, tacy jak Robert De Niro, wciąż grają w filmach mimo wieku. Gdy mogłoby się wydawać, że tej legendy już nie zobaczymy na ekranie, wieloletni przyjaciel aktora daje nadzieję!
Rob Reiner nie żyje. Reżyser Ludzi honoru zginął w tragicznych okolicznościach
W rozmowie z People James L. Brooks, reżyser, z którym Jack Nicholson współpracował przy Czułych słówkach i Lepiej być nie może, podkreślił, że jego zdaniem aktor nie zakończył definitywnie kariery.
Jack Nicholson to legenda!
Jack Nicholson to postać absolutnie fundamentalna dla amerykańskiego kina drugiej połowy XX wieku. Jego role buntownika przeszły do historii i zapisały się pamięciach widzów. Jeśli nie jako latający z siekierą Jack, to nie godzący się na kompromisy McMurphy. Miło byłoby go jeszcze zobaczyć na ekranie!
Źródło: World of Reel
