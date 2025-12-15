Największa legenda kina wróci do aktorstwa? Słynny reżyser nie ma wątpliwości!

fot. materiały prasowe

Reklama

Jack Nicholson to człowiek-legenda. Trzykrotny zdobywca Oscara. Ikona lat 70. Zagrał w takich hitach jak Chinatown, Lot nad kukułczym gniazdem czy Batman. Jego kreacje podbijały nie tylko Hollywood, ale przede wszystkim serca widzów. Niestety od piętnastu lat aktor pozostaje nieobecny na ekranie, a jego ostatnim projektem była komedia romantyczna Skąd wiesz?. Nie ma się jednak czemu dziwić, Jack Nicholson ma już 88 lat. Tymczasem jego koledzy z branży, tacy jak Robert De Niro, wciąż grają w filmach mimo wieku. Gdy mogłoby się wydawać, że tej legendy już nie zobaczymy na ekranie, wieloletni przyjaciel aktora daje nadzieję!

Rob Reiner nie żyje. Reżyser Ludzi honoru zginął w tragicznych okolicznościach

W rozmowie z People James L. Brooks, reżyser, z którym Jack Nicholson współpracował przy Czułych słówkach i Lepiej być nie może, podkreślił, że jego zdaniem aktor nie zakończył definitywnie kariery.

Dostaje scenariusze, czyta je i jestem pewien, że jeszcze go zobaczymy

Jack Nicholson to legenda!

Jack Nicholson to postać absolutnie fundamentalna dla amerykańskiego kina drugiej połowy XX wieku. Jego role buntownika przeszły do historii i zapisały się pamięciach widzów. Jeśli nie jako latający z siekierą Jack, to nie godzący się na kompromisy McMurphy. Miło byłoby go jeszcze zobaczyć na ekranie!