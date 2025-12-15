placeholder
Wszystkie Gry Roku z gal The Game Awards. To oni zwyciężali przed Clair Obscur: Expedition 33

Tytuł Gry Roku tym razem przypadł Clair Obscur: Expedition 33, debiutanckiej grze francuskiego studia Sandfall Interactive​. Zobaczcie, kto zdobywał go w poprzednich latach. 
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
Clair Obscur: Expedition 33 najlepsze gry gry roku The Game Awards
The Game Awards fot. The Game Awards
The Game Awards to coroczna impreza, podczas której przyznawane są nagrody dla najlepszych gier danego roku. Choć kategorii jest sporo, największe emocje zawsze wzbudza ta najważniejsza – tytuł Gry Roku. Tym razem przypadł on Clair Obscur: Expedition 33, produkcji francuskiego studia Sandfall Interactive, która nie dała absolutnie żadnych szans konkurencji i zdobyła łącznie aż 9 statuetek. Jak jednak wyglądało to wcześniej? Tego możecie dowiedzieć się zapoznając się z naszą galerią. 

Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!

The Game Awards - Gry Roku z lat 2014-2025

Poniżej możecie zapoznać się ze wszystkimi Grami Roku począwszy od pierwszej edycji The Game Awards, która odbyła się w 2014 roku. Nie da się ukryć, że są to naprawdę zróżnicowane pozycje, wśród których pojawiały się zarówno RPG, gry akcji, a nawet trójwymiarowa platformówka i sieciowa strzelanka. W zestawieniu znalazł się także jeden polski akcent – zobaczcie sami.

Rok 2014 - Dragon Age: Inkwizycja

Rok 2014 - Dragon Age: Inkwizycja
fot. EA
Paweł Krzystyniak
