Wszystkie Gry Roku z gal The Game Awards. To oni zwyciężali przed Clair Obscur: Expedition 33

The Game Awards to coroczna impreza, podczas której przyznawane są nagrody dla najlepszych gier danego roku. Choć kategorii jest sporo, największe emocje zawsze wzbudza ta najważniejsza – tytuł Gry Roku. Tym razem przypadł on Clair Obscur: Expedition 33, produkcji francuskiego studia Sandfall Interactive, która nie dała absolutnie żadnych szans konkurencji i zdobyła łącznie aż 9 statuetek. Jak jednak wyglądało to wcześniej? Tego możecie dowiedzieć się zapoznając się z naszą galerią.

The Game Awards - Gry Roku z lat 2014-2025

Poniżej możecie zapoznać się ze wszystkimi Grami Roku począwszy od pierwszej edycji The Game Awards, która odbyła się w 2014 roku. Nie da się ukryć, że są to naprawdę zróżnicowane pozycje, wśród których pojawiały się zarówno RPG, gry akcji, a nawet trójwymiarowa platformówka i sieciowa strzelanka. W zestawieniu znalazł się także jeden polski akcent – zobaczcie sami.