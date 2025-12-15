Zwiastuny Avengers: Doomsday są nudne? Marvel dołączy do nich materiał z ostrzeżeniem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

X/@Mcu_Master01

Reklama

Od piątku społeczność fanów Marvela żyje potwierdzonymi już przez Hollywood Reportera doniesieniami, zgodnie z którymi aż 4 zwiastuny Avengers: Doomsday będą debiutować w kinach tydzień po tygodniu, poprzedzając seanse nowego Avatara. Teraz do sieci trafiła zupełnie zaskakująca opinia na temat rzeczonych materiałów promocyjnych. MyTimeToShineHello stwierdza wprost: trailery są "nudne", pytając jednocześnie o to, czy taki będzie również sam film MCU?

Do tej opinii podchodźmy z olbrzymim dystansem. Wspomniany wcześniej scooper na początku listopada raportował, że widział już zwiastun Avengers: Doomsday, który według niego był "dobry". Nie możemy jednak wykluczyć, że w tym przypadku chodziło o inną wersję teasera.

Marvel zwalcza piractwo

Kolejny ze scooperów, MikeTheProgram, twierdzi, że premierowy, trwający 1 minutę i 27 sekund zwiastun poprzedzi 34-sekundowy materiał, będący po prostu ostrzeżeniem Disneya w kwestii piractwa internetowego i zachęcający do jego zwalczania. Ten dodatek wydaje się kuriozalny: raczej nikt nie ma wątpliwości, że nagrane telefonem wideo trafi do sieci już w dzień debiutu Avatara 3. Daniel Richtman uzupełnia te rewelacje wyjawiając, że po samych zwiastunach rozpocznie się odliczanie do premiery Doomsday.

Dodajmy jeszcze, że konto Avengers Updates z serwisu X przedstawiło harmonogram premier 4 materiałów w kinach: pierwszy z nich będzie w nich obecny od 17/18 grudnia, drugi ukaże się 25 grudnia, a dwa ostatnie 1 i 8 stycznia.

Najgorzej napisane postacie MCU. Bohaterowie produkcji Marvela potrafią irytować...

Film Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia przyszłego roku.