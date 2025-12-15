placeholder
Reklama
placeholder

Zwiastuny Avengers: Doomsday są nudne? Marvel dołączy do nich materiał z ostrzeżeniem

W sieci krąży opinia, według której pierwsze zwiastuny Avengers: Doomsday mają być "nudne". Okazuje się, że Marvel poprzedzi je w kinach niespodziewanym ostrzeżeniem. Poznaliśmy też szczegółowe daty premier poszczególnych trailerów.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday zwiastun MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday - fanart stworzony przy pomocy AI X/@Mcu_Master01
Reklama

Od piątku społeczność fanów Marvela żyje potwierdzonymi już przez Hollywood Reportera doniesieniami, zgodnie z którymi aż 4 zwiastuny Avengers: Doomsday będą debiutować w kinach tydzień po tygodniu, poprzedzając seanse nowego Avatara. Teraz do sieci trafiła zupełnie zaskakująca opinia na temat rzeczonych materiałów promocyjnych. MyTimeToShineHello stwierdza wprost: trailery są "nudne", pytając jednocześnie o to, czy taki będzie również sam film MCU?

Do tej opinii podchodźmy z olbrzymim dystansem. Wspomniany wcześniej scooper na początku listopada raportował, że widział już zwiastun Avengers: Doomsday, który według niego był "dobry". Nie możemy jednak wykluczyć, że w tym przypadku chodziło o inną wersję teasera. 

Marvel zwalcza piractwo

Kolejny ze scooperów, MikeTheProgram, twierdzi, że premierowy, trwający 1 minutę i 27 sekund zwiastun poprzedzi 34-sekundowy materiał, będący po prostu ostrzeżeniem Disneya w kwestii piractwa internetowego i zachęcający do jego zwalczania. Ten dodatek wydaje się kuriozalny: raczej nikt nie ma wątpliwości, że nagrane telefonem wideo trafi do sieci już w dzień debiutu Avatara 3. Daniel Richtman uzupełnia te rewelacje wyjawiając, że po samych zwiastunach rozpocznie się odliczanie do premiery Doomsday

Dodajmy jeszcze, że konto Avengers Updates z serwisu X przedstawiło harmonogram premier 4 materiałów w kinach: pierwszy z nich będzie w nich obecny od 17/18 grudnia, drugi ukaże się 25 grudnia, a dwa ostatnie 1 i 8 stycznia. 

Najgorzej napisane postacie MCU. Bohaterowie produkcji Marvela potrafią irytować...

arrow-left 45. Happy Hogan Źródło: Marvel arrow-right
45. Happy Hogan
44. Christine Everhart
43. Helen Cho
42. Maya Hansen
41. Ralph Bohner
40. Ultron
39. Lady Sif
38. Sprite
37. Kolekcjoner
36. Laufey
35. James Rhodes aka War Machine
34. Erik Selvig
33. Samuel Sterns
32. Christine Palmer
31. Tyler Hayward
30. Ulysses Klaue
29. Minn-Erva
28. Maria Hill
27. Ava Starr aka Ghost
26. Wolfgang von Strucker
25. Mantis
24. Pepper Potts
23. Aldrich Killian
22. Generał Drejkow
21. Drax
20. Shuri
19. Pietro Maximoff aka Quicksilver
18. Justin Hammer
17. Betty Ross
16. Flash Thompson
15. Odyn
14. Darcy Lewis
13. Carol Danvers aka Kapitan Marvel
12. Ronan Oskarżyciel
11. Antonia Drejkow aka Taskmaster

Film Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: MyTimeToShineHello/MikeTheProgram/AvengersUpdates

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday zwiastun MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Rob Reiner
-

Rob Reiner nie żyje. Reżyser Ludzi honoru zginął w tragicznych okolicznościach

2 Unexpected Family - Jackie Chan
-

Jackie Chan zagrał starca chorego na Alzheimera. Zwiastun nowego filmu

3 Peter Greene
-

Peter Greene nie żyje. Specjalista od złoczyńców kina lat 90

4 Jurassic World: Odrodzenie
-
Plotka

Batman 2 – Scarlett Johansson typowana do ważnej roli. Dlaczego Brad Pitt nie zagra?

5 1. Alan Ritchson
-

Amazon Prime Video drożej w 2026 roku? Cena może się zwiększyć!

6 Rebecca Ferguson jako Ilsa Faust w serii Mission: Impossible
-

Peaky Blinders: Nieśmiertelny - nowe zdjęcia. Wiemy, kogo gra Rebecca Ferguson

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e11

Simpsonowie

s2025e240

Moda na sukces

s16e09

Bob’s Burgers

s42e71

s20e12

Cztery żony i mąż

s58e12

s06e01

Zwierzęce zagadki

s24e12

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Stuart Townsend
Stuart Townsend

ur. 1972, kończy 53 lat

Charlie Cox
Charlie Cox

ur. 1982, kończy 43 lat

Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan

ur. 1990, kończy 35 lat

Ralph Ineson
Ralph Ineson

ur. 1969, kończy 56 lat

Adam Brody
Adam Brody

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Quentin Tarantino skrytykował Matthew Lillarda. Aktor nie omieszkał odpowiedzieć

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV