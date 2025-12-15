W Spider-Manie 4 dojdzie do wielkiej bitwy z Hulkiem. Ale jest tu ogromne zaskoczenie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony/Fandom Wire

Reklama

Już od jakiegoś czasu w sieci głośno mówi się o tym, że w filmie Spider-Man 4 pojawi się widowiskowa scena bitwy, w której Pajączek i Punisher staną do walki z samym Hulkiem. Wszystkie poprzednie raporty zakładały, że ten ostatni będzie po prostu złowrogą wersją Zielonego Goliata, tzw. Savage Hulkiem. Jak się jednak teraz okazuje, te rewelacje mogły być nieprawdziwe.

Scooper Daniel Richtman, który w ostatnim czasie ma świetną passę sprawdzonych doniesień na temat produkcji superbohaterskich (to on jako pierwszy mówił o 4 zwiastunach Avengers: Doomsday), twierdzi, że w Całkiem nowym dniu Spider-Man i Punisher zmierzą się z jeszcze inną inkarnacją Zielonego Goliata - Szarym Hulkiem. Ta komiksowa postać, znana również pod imieniem i nazwiskiem swojego alter ego - Joe Fixit, jest mniejsza i słabsza fizycznie niż podstawowa wersja bohatera, za to znacznie od niej inteligentniejsza i sprytniejsza. Bywa ona niezwykle arogancka, jest też mistrzem manipulacji.

Warto podkreślić, że Szary Hulk pierwotnie miał pojawić się już w Czasie Ultrona z 2015 roku, co wyjawiły grafiki koncepcyjne do filmu.

To on skomponuje muzykę do Spider-Mana 4

Z kolei serwis Hollywood Reporter oficjalnie potwierdził, że muzykę do produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień skomponuje Michael Giacchino, autor ścieżek dźwiękowych do nowej Fantastycznej Czwórki i poprzednich części ekranowych przygód Pajączka w MCU. Przypomnijmy, że był on także reżyserem wchodzącego w skład Kinowego Uniwersum Marvela programu specjalnego Wilkołak nocą.

Który Hulk jest najpotężniejszy? Red Hulk poza TOP 5 - lider może być tylko jeden...

25. Spider-Hulk Mniej przyjazny Pająk z sąsiedztwa. W alternatywnym uniwersum Peter Parker jest synem Bruce'a Bannera, który cierpi na poważną chorobę. Aby go uratować, Bruce naraża go na radioaktywnego pająka, co przyczynia się do mutacji. Zobacz więcej Reklama

Film Spider-Man 4 wejdzie na ekrany kin 31 lipca 2026 roku.