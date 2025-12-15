fot. Amazon Game Studios

Reklama

Tomb Raider: Legacy of Atlantis to remake pierwszej przygody Lary Croft, która zadebiutowała w 1996 roku. Nowa wersja powstaje na silniku Unreal Engine 5, a za jej produkcję odpowiada nie tylko zespół Crystal Dynamics, lecz także polskie studio Flying Wild Hog.

Choć zapowiedź spotkała się z entuzjastycznym odbiorem ze strony fanów marki, gracze z Polski są rozczarowani z jednego powodu – Tomb Raider: Legacy of Atlantis ma nie otrzymać polskiej wersji językowej. Z oficjalnych informacji wynika, że w grze nie uświadczymy nawet napisów w naszym języku. Warto przy tym przypomnieć, że poprzednia trylogia była dostępna z pełnym dubbingiem, a głosu Larze Croft udzielała Karolina Gorczyca.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis - petycja fanów

Fani postanowili jednak się nie poddawać i wzięli sprawy w swoje ręce. W serwisie Change.org pojawiła się petycja autorstwa Alejandro Cambronero Albaladejo, który walczy o wprowadzenie dubbingu w trzech językach: hiszpańskim, włoskim oraz polskim. Na ten moment podpisało ją ponad 4600 osób, a całą sprawę nagłośnił między innymi polski serwis World of Tomb Raider. Przypomnieli oni również, że remastery klasycznych odsłon początkowo pojawiły się bez polskiego tłumaczenia, ale po reakcji ze strony społeczności zdecydowano się na wprowadzenie napisów.

Chcemy także wyrazić solidarność z polską i włoską społecznością, które również nie otrzymają dubbingu w grze Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Włochy, podobnie jak Hiszpania, cieszyły się pełną lokalizacją w wielu wcześniejszych odsłonach i zasługują na podtrzymanie tej tradycji. Z kolei Polska otrzymała pełen dubbing w trylogii, a teraz nie jest nawet planowane wprowadzenie polskich napisów. Ta sytuacja jest tym bardziej uderzająca, biorąc pod uwagę fakt, że jedno ze studiów deweloperskich, Flying Wild Hog, ma siedzibę w Polsce – napisano w uzasadnieniu.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis ma zadebiutować w 2026 roku, jednak dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Pozostaje trzymać kciuki, że inicjatywa fanów zostanie dostrzeżona i przyniesie efekt.