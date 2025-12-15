Tomb Raider: Legacy of Atlantis bez polskiej wersji językowej. Fani chcą to zmienić, ruszyła petycja
Zapowiedź Tomb Raider: Legacy of Atlantis rozgrzała fanów marki, ale spora ich część jest rozczarowana brakiem kilku wersji językowych. Z oficjalnych informacji wynika, że w grze nie uświadczymy też polskich napisów oraz dubbingu.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis to remake pierwszej przygody Lary Croft, która zadebiutowała w 1996 roku. Nowa wersja powstaje na silniku Unreal Engine 5, a za jej produkcję odpowiada nie tylko zespół Crystal Dynamics, lecz także polskie studio Flying Wild Hog.
Choć zapowiedź spotkała się z entuzjastycznym odbiorem ze strony fanów marki, gracze z Polski są rozczarowani z jednego powodu – Tomb Raider: Legacy of Atlantis ma nie otrzymać polskiej wersji językowej. Z oficjalnych informacji wynika, że w grze nie uświadczymy nawet napisów w naszym języku. Warto przy tym przypomnieć, że poprzednia trylogia była dostępna z pełnym dubbingiem, a głosu Larze Croft udzielała Karolina Gorczyca.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - petycja fanów
Fani postanowili jednak się nie poddawać i wzięli sprawy w swoje ręce. W serwisie Change.org pojawiła się petycja autorstwa Alejandro Cambronero Albaladejo, który walczy o wprowadzenie dubbingu w trzech językach: hiszpańskim, włoskim oraz polskim. Na ten moment podpisało ją ponad 4600 osób, a całą sprawę nagłośnił między innymi polski serwis World of Tomb Raider. Przypomnieli oni również, że remastery klasycznych odsłon początkowo pojawiły się bez polskiego tłumaczenia, ale po reakcji ze strony społeczności zdecydowano się na wprowadzenie napisów.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis ma zadebiutować w 2026 roku, jednak dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Pozostaje trzymać kciuki, że inicjatywa fanów zostanie dostrzeżona i przyniesie efekt.
Źródło: change.org
