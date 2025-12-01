placeholder
Akacjowa 38: streszczenie odcinków 758-762. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Akacjowa 38 dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 757 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 758-762 (1-5 grudnia)

Blanca i Samuel dotrą do lasu, gdzie odnajdą drzewo, pod którym przed laty Ursula porzuciła małą Olgę. Tymczasem Carmen doprowadzi wyprawkę do idealnego porządku, choć sama nie czuje się najlepiej – pod nieobecność młodych małżonków zachowanie Olgi stanie się coraz bardziej niepokojące, a jej obecność wywoła w kobiecie narastający strach. Aby choć trochę rozładować napiętą atmosferę w kamienicy, Servando wpadnie na pomysł zorganizowania turnieju domino. Juliana tymczasem poprosi Victora o przyjazd do Paryża i pomoc w prowadzeniu tamtejszej filii La Deliciosy. W międzyczasie pułkownik Valverde będzie namawiał Elvirę, by porzuciła wszelkie uczucia wobec Simona i zemściła się na nim – zasugeruje, by wykorzystała sekret, który mógłby go całkowicie skompromitować. Z kolei Antonito zacznie tracić pewność siebie, gdy jego wspólnik nie zjawi się na umówionym spotkaniu, stawiając pod znakiem zapytania cały projekt pomników ku czci poległych żołnierzy. Na szczęście obok ma Lolitę, która jak zawsze okaże mu wsparcie i doda otuchy.

Artykuł jest aktualizowany. 

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.

Źródło: TVP

