Deadpool 4 - reżyser myśli o pomysłach na film Jakie są na to szanse?
Shawn Levy, reżyser Deadpool & Wolverine, jednego z największych hitów Marvela w ostatnich latach, mówi otwarcie o Deadpoolu 4. Na razie nie ma żadnych decyzji w tej sprawie, ale filmowiec przyznaje, że o tym myśli.
Shawn Levy gościł w podcaście Kevina McCarthy'ego. Podczas rozmowy padł temat Deadpoola 4 i wygląda na to, że reżyser rzeczywiście myśli o tym, co dalej opowiedzieć o Pyskatym Najemniku.
Deadpool 4 - Shawn Levy komentuje
Jest fanem trzecich części w trylogiach filmowych - wymienia Powrót do przyszłości 3 oraz Powrót Króla jako te najlepsze. Potem w wypowiedzi poszedł dalej, nawiązując już do Deadpoola 4.
Na razie na solowy powrót Deadpoola musimy jeszcze poczekać, Najpierw Deadpool oraz Wolverine pojawią się na ekranach w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars. Czekamy na oficjalne ogłoszenie ich obecności.
Przypomnijmy, że Deadpool & Wolverine był wielkim hitem, zbierając 1 mld 338 mln dolarów i dobre opinie widzów.Po tym sukcesie Deadpool 4 wydaje się nieunikniony - nikt nie ma wątpliwości..
Źródło: theplaylist.net
