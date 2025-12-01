placeholder
Deadpool 4 - reżyser myśli o pomysłach na film Jakie są na to szanse?

Shawn Levy, reżyser Deadpool & Wolverine, jednego z największych hitów Marvela w ostatnich latach, mówi otwarcie o Deadpoolu 4. Na razie nie ma żadnych decyzji w tej sprawie, ale filmowiec przyznaje, że o tym myśli.
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Deadpool 4 MCU Deadpool & Wolverine
Deadpool & Wolverine fot. Marvel Studios
Shawn Levy gościł w podcaście Kevina McCarthy'ego. Podczas rozmowy padł temat Deadpoola 4 i wygląda na to, że reżyser rzeczywiście myśli o tym, co dalej opowiedzieć o Pyskatym Najemniku.

Deadpool 4 - Shawn Levy komentuje

Jest fanem trzecich części w trylogiach filmowych - wymienia Powrót do przyszłości 3 oraz Powrót Króla jako te najlepsze. Potem w wypowiedzi poszedł dalej, nawiązując już do Deadpoola 4.

– Na przykład myślę: „dobra, jak zrobimy kolejnego Deadpoola?”. Sequele są trudne. Zrobiłem trzy Noce w muzeum. Za każdym razem było to wyczerpujące. Dlatego wiedząc, jak działa robienie sequeli, cały temat jest trochę stresujący dla mnie, ponieważ chcesz zrobić to dobrze.

Na razie na solowy powrót Deadpoola musimy jeszcze poczekać, Najpierw Deadpool oraz Wolverine pojawią się na ekranach w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars. Czekamy na oficjalne ogłoszenie ich obecności.

Przypomnijmy, że Deadpool & Wolverine był wielkim hitem, zbierając 1 mld 338 mln dolarów i dobre opinie widzów.Po tym sukcesie Deadpool 4 wydaje się nieunikniony - nikt nie ma wątpliwości..

Źródło: theplaylist.net

