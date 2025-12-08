fot. materiały prasowe

Reklama

Podczas panelu na CCXP w Brazylii ogłoszono światową datę premiery 3. sezonu serialu Licealne duchy. Nowe odcinki zadebiutują w USA już 28 stycznia 2026 roku. Nie wiadomo, kiedy pojawią się w Polsce, ale serial jest dostępny na SkyShowtime. Opublikowano również pierwsze zdjęcia z nowych odcinków.

Licealne duchy - zdjęcia z 3. sezonu

Licealne duchy - oficjalne zdjęcie z 3. sezonu Zobacz więcej Reklama

Licealne duchy - o czym jest 3. sezon?

Maddie Nears i jej przyjaciele muszą odkryć mroczną tajemnicę, w której granica między światem żywych i duchów robi się coraz cieńsza. Odkrywają szokujące rzeczy, które są sprzeczne z wszystkim, co do tej pory widzieli. Maddie po powrocie do życia zmaga się z przerażającymi wizjami i ciężarem chronienia żywych i umarłych. Simon jest uwięziony jako duch i zaczyna mieć obsesję na punkcie tajemnic szkoły. Zadaje pytanie, które nasuwało się od początku: Dlaczego tak dużo osób zginęło na terenie szkoły?

W obsadzie są Peyton List, Kristian Ventura, Spencer MacPherson, Kiara Pichardo, Sarah Yarkin, Nick Pugliese, Rainbow Wedell, Josh Zuckerman, Ci Hang Ma, Miles Elliot oraz Milo Manheim. Do obsady 3. sezonu dołączyli Jennifer Tilly, Ari Dalbert oraz Erika Swayze.