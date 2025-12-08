placeholder
Licealne duchy powracają. Zdjęcia i data premiery 3. sezonu

Licealne duchy (School Spirits) to nieoczekiwany hit młodzieżowy o kryminalnej tajemnicy, duchach i poszukiwaniu prawdy o tym, co się wydarzyło. Pierwsze dwa sezony osiągnęły sukces, a 3. seria obiecuje pójść za ciosem.
Adam Siennica
Licealne duchy - oficjalne zdjęcie z 3. sezonu fot. materiały prasowe
Podczas panelu na CCXP w Brazylii ogłoszono światową datę premiery 3. sezonu serialu Licealne duchy. Nowe odcinki zadebiutują w USA już 28 stycznia 2026 roku. Nie wiadomo, kiedy pojawią się w Polsce, ale serial jest dostępny na SkyShowtime. Opublikowano również pierwsze zdjęcia z nowych odcinków.

Licealne duchy - zdjęcia z 3. sezonu

Licealne duchy - oficjalne zdjęcie z 3. sezonu

Licealne duchy - oficjalne zdjęcie z 3. sezonu
fot. materiały prasowe
Licealne duchy - o czym jest 3. sezon?

Maddie Nears i jej przyjaciele muszą odkryć mroczną tajemnicę, w której granica między światem żywych i duchów robi się coraz cieńsza. Odkrywają szokujące rzeczy, które są sprzeczne z wszystkim, co do tej pory widzieli. Maddie po powrocie do życia zmaga się z przerażającymi wizjami i ciężarem chronienia żywych i umarłych. Simon jest uwięziony jako duch i zaczyna mieć obsesję na punkcie tajemnic szkoły. Zadaje pytanie, które nasuwało się od początku: Dlaczego tak dużo osób zginęło na terenie szkoły?

W obsadzie są Peyton List, Kristian Ventura, Spencer MacPherson, Kiara Pichardo, Sarah Yarkin, Nick Pugliese, Rainbow Wedell, Josh Zuckerman, Ci Hang Ma, Miles Elliot oraz Milo Manheim. Do obsady 3. sezonu dołączyli Jennifer Tilly, Ari Dalbert oraz Erika Swayze.

Źródło: deadline.com

