Nowy opis zwiastuna Supergirl. Krypto naprawdę nie lubi Supermana
W sieci pojawił się nowy opis zwiastuna Supergirl, który pokazano publiczności podczas CCXP. Czego możemy się spodziewać po zapowiedzi, która oficjalnie zadebiutuje 11 grudnia 2026 roku?
W trakcie CCXP pokazano publiczności pierwszy zwiastun Supergirl, kolejnego filmu z uniwersum DCU. Nie został jeszcze opublikowany w sieci - to ma się stać dopiero 11 grudnia w czwartek. W Internecie krąży jednak opis zapowiedzi, który pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami.
Branżowy scooper MyTimeToShineH za pośrednictwem X opublikował opis zwiastuna Supergirl. Wcześniejsze doniesienia i plotki tego informatora się sprawdzały, ale nadal należy poniższy opis rozpatrywać na zasadzie plotki:
Zwiastun otwiera scena, w której Krypto sika na gazetę, na której widnieje wizerunek Supermana. Kara budzi się z silnym kacem i widzimy, jak wsiada do kosmicznego autobusu. Samotnie świętowała swoje 23 urodziny, co podkreśla jej samotność. Później zwiastun przechodzi w dynamiczny montaż jej kosmicznych podróży z Ruthye poprzez galaktykę do różnych lokacji. Krem pojawi się w krótkim ujęciu. Widzimy Lobo Jasona Momoy, który kroczy korytarzem. Zwiastun kończy się z Karą w pełnym kostiumie, która walczy z wrogami na pokładzie statku kosmicznego.
Jak Wam się podoba ten opis?
Źródło: comicbookmovie.com
