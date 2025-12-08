UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W trakcie CCXP pokazano publiczności pierwszy zwiastun Supergirl, kolejnego filmu z uniwersum DCU. Nie został jeszcze opublikowany w sieci - to ma się stać dopiero 11 grudnia w czwartek. W Internecie krąży jednak opis zapowiedzi, który pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami.

Branżowy scooper MyTimeToShineH za pośrednictwem X opublikował opis zwiastuna Supergirl. Wcześniejsze doniesienia i plotki tego informatora się sprawdzały, ale nadal należy poniższy opis rozpatrywać na zasadzie plotki:

Zwiastun otwiera scena, w której Krypto sika na gazetę, na której widnieje wizerunek Supermana. Kara budzi się z silnym kacem i widzimy, jak wsiada do kosmicznego autobusu. Samotnie świętowała swoje 23 urodziny, co podkreśla jej samotność. Później zwiastun przechodzi w dynamiczny montaż jej kosmicznych podróży z Ruthye poprzez galaktykę do różnych lokacji. Krem pojawi się w krótkim ujęciu. Widzimy Lobo Jasona Momoy, który kroczy korytarzem. Zwiastun kończy się z Karą w pełnym kostiumie, która walczy z wrogami na pokładzie statku kosmicznego.

