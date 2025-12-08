placeholder
Filmy, seriale i uniwersa, które Netflix może przejąć od Warner Bros. Oto szczegółowa lista

Operacja przejęcia Warner Bros. przez Netflixa nie została jeszcze dopięta na ostatni guzik, ale już teraz warto mieć świadomość, które z najważniejszych filmów, seriali i uniwersów będą do dyspozycji giganta streamingowego. Oto szczegółowa lista najciekawszych z nich.
Wiktor Stochmal
Tagi:  netflix 
filmy Warner Bros. seriale
Uniwersum Gry o tron fot. Warner Bros.
W Hollywood nadal wybrzmiewa echo ogłoszonej na początku grudnia 2025 roku transakcji pomiędzy Netflixem a Warner Bros. Gigant streamingowy pod wodzą Teda Sarandosa jest rzekomo na ostatniej prostej do wykupienia przedsiębiorstwa. Jego całkowita wartość wyniosła 82.7 miliarda dolarów (wartość kapitału własnego - 72 mld dolarów). Do sfinalizowania operacji będzie trzeba jeszcze mnóstwo czasu, a po drodze może pojawić się wiele trudności, m.in. możliwa interwencja Departamentu Sprawiedliwości; tym bardziej zważając na to, że Donald Trump opowiadał się raczej za przejęciem Warnera przez Paramount, które ma dobre stosunki z administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Warto jednak wziąć pod uwagę scenariusz, w którym operacja faktycznie dojdzie do skutku, a Warner Bros. zostanie przejęte przez Netflixa. Oto bardziej szczegółowa lista najciekawszych i najpopularniejszych filmów, seriali, serii oraz uniwersów, które do swojej dyspozycji będzie mieć lider rynku streamingowego. Uwzględniono też rozmaite programy, HBO Max, Cartoon Network czy studia zajmujące się tworzeniem gier. To nie jest pełna lista, ponieważ do dyspozycji Netflixa znajdzie się pełna biblioteka HBO Max czy produkcje oryginalne HBO. Wyszczególniono jednak te najciekawsze i najbardziej znane.

Filmy, seriale, franczyzy i uniwersa, które Netflix może przejąć od Warner Bros.

Przyjaciele

arrow-left
Przyjaciele
fot. Warner Bros.
arrow-right

Źródło: X (@DiscussingFilm)

Wiktor Stochmal
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

