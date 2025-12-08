Gigantyczna nowa oferta za Warnera od Paramount! To próba wrogiego przejęcia
Paramount nie daje za wygraną i nadal chce pozyskać Warner Bros. Po rozmowach z zarządem zdecydowano się na obranie agresywniejszej taktyki. Mamy do czynienia z próbą wrogiego przejęcia za gigantyczne pieniądze.
Możliwe, że Netflix i Warner Bros. pospieszyli się z ogłoszeniem porozumienia w sprawie transakcji, w ramach której gigant streamingowy miałby przejąć przedsiębiorstwo Davida Zaslava. Najpierw opublikowano ogłoszenie prasowe, a potem zorganizowano konferencję w celu wyjaśnienia szczegółów całej operacji. Szefowie obu firm wypowiadali się w samych superlatywach na jej temat, choć ostrożniej do tematu podchodzi np. prezydent Donald Trump. Ogłoszenie finalnych rozmów nie oznacza jednak sfinalizowania całości. Do tego jeszcze daleka droga. Tym bardziej, że Paramount nie daje za wygraną...
Filmy, seriale i uniwersa, które Netflix może przejąć od Warner Bros. Oto szczegółowa lista
Variety poinformowało o nowej ofercie Paramount za Warner Bros. Tym razem nie jest to oferta skierowana do zarządu przedsiębiorstwa, ale bezpośrednio do udziałowców. To próba tak zwanego wrogiego przejęcia, gdzie Paramount próbuje kusić swoją ofertą akcjonariuszy, aby ci wywarli presję na zarządzie i skłonili ich do zmiany zdania.
Netflix był gotów zapłacić 82.7 miliarda dolarów (wartość kapitału własnego - 72 mld dolarów) za Warner Bros. Propozycja Netflixa zakładała „zmienną i złożoną strukturę” o wartości 27,75 dolara za akcję, w połączeniu gotówki (23,25 dolara) i akcji (4,50 dolara), z uwzględnieniem ograniczeń i przyszłych wyników platformy. Paramount dla porównania wykłada gotówkę prosto na stół i oferuje łącznie 108,4 mld dolarów (wliczając przejęcie długu). Również w przeciwieństwie do Netflixa chce przejąć też całą kablówkę - CNN, TBS, TNT i inne.
Rzecznicy Warner Bros. i Netflixa na razie nie odpowiedzieli na komentarz w sprawie.
Źródło: variety.com
