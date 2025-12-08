fot. wbd.com // Warner Bros. Discovery

Możliwe, że Netflix i Warner Bros. pospieszyli się z ogłoszeniem porozumienia w sprawie transakcji, w ramach której gigant streamingowy miałby przejąć przedsiębiorstwo Davida Zaslava. Najpierw opublikowano ogłoszenie prasowe, a potem zorganizowano konferencję w celu wyjaśnienia szczegółów całej operacji. Szefowie obu firm wypowiadali się w samych superlatywach na jej temat, choć ostrożniej do tematu podchodzi np. prezydent Donald Trump. Ogłoszenie finalnych rozmów nie oznacza jednak sfinalizowania całości. Do tego jeszcze daleka droga. Tym bardziej, że Paramount nie daje za wygraną...

Variety poinformowało o nowej ofercie Paramount za Warner Bros. Tym razem nie jest to oferta skierowana do zarządu przedsiębiorstwa, ale bezpośrednio do udziałowców. To próba tak zwanego wrogiego przejęcia, gdzie Paramount próbuje kusić swoją ofertą akcjonariuszy, aby ci wywarli presję na zarządzie i skłonili ich do zmiany zdania.

Netflix był gotów zapłacić 82.7 miliarda dolarów (wartość kapitału własnego - 72 mld dolarów) za Warner Bros. Propozycja Netflixa zakładała „zmienną i złożoną strukturę” o wartości 27,75 dolara za akcję, w połączeniu gotówki (23,25 dolara) i akcji (4,50 dolara), z uwzględnieniem ograniczeń i przyszłych wyników platformy. Paramount dla porównania wykłada gotówkę prosto na stół i oferuje łącznie 108,4 mld dolarów (wliczając przejęcie długu). Również w przeciwieństwie do Netflixa chce przejąć też całą kablówkę - CNN, TBS, TNT i inne.

Akcjonariusze Warner Bros. zasługują na szansę rozpatrzenia naszej w pełni gotówkowej oferty za ich udziały w całej firmie. [...] To oferta o większej wartości, która szybciej doszłaby do skutku. [...] Kierujemy naszą ofertę bezpośrednio do akcjonariuszy, żeby mieli szansę zadziałać w swoim najlepszym interesie i zmaksymalizować wartość ich udziałów. - powiedział David Ellison, prezes i dyrektor generalny Paramount.

Rzecznicy Warner Bros. i Netflixa na razie nie odpowiedzieli na komentarz w sprawie.