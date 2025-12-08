Jack Sparrow w stylu One Piece. Johnny Depp dostał niezwykły prezent!
Johnny Depp otrzymał zasłonę z wizerunkiem Jacka Sparrowa narysowanego przez twórcę mangi One Piece, Eiichiro Odę. Zobaczcie zdjęcia z wręczenia tego świetnego prezentu.
Johnny Depp był gościem podczas Tokyo Comic Con 2025. Gwiazda Piratów z Karaibów otrzymała niezwykły prezent, który przekazał Hiroaki Hirata, aktor głosowy, dubbingujący m.in. Jacka Sparrowa oraz Sanji'ego z anime One Piece. Wręczył mu zasłonę noren, na której znajduje się ilustracja Sparrowa, narysowana przez Eiichiro Odę, twórcę mangi. Hirata dał mu ją, mówiąc: "Znam gościa, który często rysuje mangę o piratach", odnosząc się do słynnego mangaki. Na zasłonie pisze również "Johnny Depp".
Piraci z Karaibów i One Piece to dwie wielkie marki w popkulturze. Jednak ta pierwsza szuka swojej szansy na powrót po kontrowersjach związanych z życiem prywatnym Johnny'ego Deppa, który ostatecznie wygrał sprawę o zniesławienie przeciwko swojej byłej żonie, Amber Heard. Nowa odsłona Piratów z Karaibów ma stanowić reboot całej marki. Nie wiadomo, czy aktor będzie chciał powrócić do roli. Według producenta Jerry'ego Bruckheimer wszystko zależy od scenariusza.
Czytaj więcej: Johnny Depp może powrócić jako Kapitan Jack Sparrow. Wszystko zależy od...
