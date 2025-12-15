Zwiastun Avengers: Doomsday wyciekł do sieci. Powrót legendy Marvela potwierdzony

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W sieci od tej informacji aż huczy: wszystko wskazuje na to, że doszło do wycieku zwiastuna Avengers: Doomsday. Choć dziennikarze amerykańskich portali popkulturowych jeszcze nie dotarli do rzeczonego materiału, wielu internautów - i to w tym samym momencie - zaczęło niezależnie od siebie raportować o jego zawartości.

Najważniejsza wiadomość jest następująca: do Kinowego Uniwersum Marvela oficjalnie wraca Steve Rogers aka Kapitan Ameryka, portretowany przez Chrisa Evansa.

Źródło donoszące o wycieku mówią, że rzeczony "zwiastun" Avengers: Doomsday jest de facto klipem, sceną pochodzącą z samego filmu. Przedstawia ona Rogersa wracającego do domu na motocyklu (plotki o rowerze można włożyć między bajki) - to dokładnie ten sam dom, w którym Capa widzieliśmy w finale Końca gry wraz z Peggy Carter. Steve schodzi z pojazdu, wchodzi po schodach, podnosi i przez chwilę patrzy na dawny strój Kapitana Ameryki. Później go odkłada i bierze na ręce małego synka.

Na ekranie pojawia się napis: "Steve Rogers powróci w Avengers: Doomsday". Zaczyna się odliczanie trwające 100 dni, do 26 marca - wtedy minie dokładnie rok od momentu, gdy poznaliśmy pierwsze nazwiska obsady.

AKTUALIZACJA: Jest już nagranie sceny:

Tak prezentują się zrzuty ekranu ze wspomnianego wcześniej materiału:

Warto też podkreślić, że krążący w sieci materiał jest bardzo słabej jakości. To tzw. camrip, w Polsce często określany mianem "kamerki". Istnieje możliwość, że wideo jest wygenerowanym przez AI fejkiem, ale taki obrót spraw wydaje się mało prawdopodobny: wszystko przez liczbę źródeł udostepniających ten sam klip. Cała sytuacja wygląda też na zaplanowaną akcję - kilka godzin temu wielu scooperów zaczęło sugerować, że do wycieku dojdzie jeszcze dziś.

Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia 2026 roku.