Bob Odenkirk znów kopie tyłki. Zwiastun akcyjniaka Normal z gwiazdą serii Nikt
Bob Odenkirk najpierw dał się poznać widzom dzięki serialom Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, a później podbił serca fanów kina akcji serią Nikt. Aktor nie zwalnia tempa i w 2025 roku wraca z kolejnym akcyjniakiem zatytułowanym Normal. Zwiastun zapowiada się obiecująco.
Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu akcji Normal, w którym Bob Odenkirk gra szeryfa w małym, spokojnym miasteczku, które staje się centrum wielkiego konfliktu z przestępczą organizacją. Światowa premiera akcyjniaka odbyła się we wrześniu 2025 roku podczas festiwalu filmowego w Toronto, gdzie produkcja zebrała dobre recenzje - 83% krytyków filmowych wystawiło jej pozytywną ocenę.
Normal - zwiastun
Autorem scenariusza jest Derek Kolstad, który pracował przy pierwszych trzech częściach serii John Wick oraz obu odsłonach cyklu Nikt. Ma więc duże doświadczenie w kinie akcji. Reżyserem filmu jest Ben Wheatley (Meg 2).
Normal - opis fabuły
Dla szeryfa Ulyssesa (Bob Odenkirk) tymczasowy przydział do małego i cichego miasteczka Normal miał być spokojną pracą po serii wyzwań i kontuzji odniesionych na służbie. Kiedy jednak napad na bank idzie nie pomyślnie, przypadkiem na jaw wychodzi pewna tajemnica, która sprawia, że Ulysses odkrywa, iż to miasteczko wcale nie jest normalne. Nagle wszyscy chcą zabić szeryfa - nawet jego zastępcy - więc bohater musi polegać na swoich umiejętnościach, aby przetrwać noc przed przybyciem Yakuzy.
Normal – premiera w amerykańskich kinach 17 kwietnia 2026 roku. Data premiery w Polsce nie jest jeszcze znana.
