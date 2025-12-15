placeholder
Na noże - czy powstanie 4. część? Rian Johnson już myśli o kontynuacji

Rian Johnson opowiedział o planach na 4. część serii Na noże. Są mgliste, ale są.
Paulina Guz
Tagi:  na noże 
Rian Johnson
Na noże 3 Netflix
Wielu fanów zastanawia się, czy to już koniec serii Na noże. Wygląda na to, że nie. Rian Johnson już zastanawia się, co mógłby jeszcze nakręcić w kryminalnym uniwersum. „Mam już kilka podstawowych, elementarnych i konceptualnych pomysłów” – powiedział reżyser w wywiadzie dla Entertainment Weekly. Później wyjaśnił jednak, że nie ma jeszcze żadnych konkretów. „Nie mam jeszcze tematu, nie mam lokalizacji. Na razie jest to bardzo mgliste i lepiej, by takie pozostało, póki nie będę gotowy, by usiąść i rzeczywiście napisać scenariusz” – sprostował. 

Co dalej z serią Na noże?

Do tej powstały 3. części serii Na noże. Każdy film opowiada o innej sprawie kryminalnej, którą bada detektyw Benoit Blanc. I każdy z nich ma trochę inną estetykę, od wakacyjnego Glass Onion po bardziej gotyckiego Żywy czy martwy. Rian Johnson pragnie, by każda odsłona dobrze oddawała klimat czasów, w których powstaje – nie tyle konkretne wydarzenia polityczne czy kulturowe, ale emocje towarzyszące ludziom. Dlatego woli na razie nie zdradzać wstępnych planów, dotyczących 4. części, ponieważ wiele może się zmienić do czasu, nim usiądzie i napisze scenariusz.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże, czyli na razie ostatni rozdział historii Benoita Blanca, zadebiutowała w Netflixie 12 grudnia. Dajcie znać, czy jesteście już po seansie!

Źródło: Deadline

Rian Johnson
