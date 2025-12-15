Stranger Things - pełny zwiastun 2. części finałowego sezonu. Emocje rosną

fot. Netflix

Co dalej w finałowym sezonie Stranger Things? Pełny zwiastun drugiej części piątego sezonu trafił do sieci i pokazuje sceny z nadchodzących trzech odcinków, które pojawią się na ekranach w święta Bożego Narodzenia. Światowa premiera została wyznaczona na 25 grudnia o godzinie 17:00 czasu amerykańskiego, co w Polsce oznacza noc z 25 na 26 grudnia.

Stranger Things 5 - zwiastun 2. części finałowego sezonu

Zobaczcie zwiastun Stranger Things i dajcie znać w komentarzach, jak go oceniacie!

Stranger Things - obsada 5. sezonu

W obsadzie piątego sezonu są między innymi: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Nell Fisher, Linda Hamilton, Alex Breaux, Jake Connelly oraz Jamie Campbell Bower.

Czy pierwsza część wypadła dobrze? Przeczytajcie naszą recenzję pierwszych odcinków Stranger Things 5!

Finałowy odcinek będzie mieć premierę w Sylwestra, 31 grudnia 2025 roku. To będzie koniec tej historii. Nie oznacza to jednak pożegnania z tym uniwersum, ponieważ platforma Netflix ma plany na kolejne produkcje.