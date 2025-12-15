Stranger Things - pełny zwiastun 2. części finałowego sezonu. Emocje rosną
Netflix odkrywa karty, prezentując pełny zwiastun drugiej części piątego sezonu Stranger Things. Co czeka bohaterów w dalszych odcinkach? Zwiastun polecamy oglądać wyłącznie osobom, które widziały pierwszą część finałowej serii.
Co dalej w finałowym sezonie Stranger Things? Pełny zwiastun drugiej części piątego sezonu trafił do sieci i pokazuje sceny z nadchodzących trzech odcinków, które pojawią się na ekranach w święta Bożego Narodzenia. Światowa premiera została wyznaczona na 25 grudnia o godzinie 17:00 czasu amerykańskiego, co w Polsce oznacza noc z 25 na 26 grudnia.
Stranger Things 5 - zwiastun 2. części finałowego sezonu
Zobaczcie zwiastun Stranger Things i dajcie znać w komentarzach, jak go oceniacie!
Stranger Things - obsada 5. sezonu
W obsadzie piątego sezonu są między innymi: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Nell Fisher, Linda Hamilton, Alex Breaux, Jake Connelly oraz Jamie Campbell Bower.
Czy pierwsza część wypadła dobrze? Przeczytajcie naszą recenzję pierwszych odcinków Stranger Things 5!
Finałowy odcinek będzie mieć premierę w Sylwestra, 31 grudnia 2025 roku. To będzie koniec tej historii. Nie oznacza to jednak pożegnania z tym uniwersum, ponieważ platforma Netflix ma plany na kolejne produkcje.
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
19
gru
Dancing Queen w Hollywood
19
gru
Do nieznanej ziemi
19
gru
Wielka powódź
19
gru
Avatar: Ogień i Popiół
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1979, kończy 46 lat