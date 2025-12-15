Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki! Pierwsze zdjęcie bohatera z kinowej Lalki
Doczekaliśmy się pierwszego spojrzenia na postać Ignacego Rzeckiego z kinowej wersji Lalki. Oto, jak Marek Kondrat prezentuje się w tej roli w pełnej charakteryzacji i kostiumie.
Niedawno mogliśmy obejrzeć pierwsze zdjęcia z polskiej superprodukcji kostiumowej, czyli kinowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa spod produkcji Gigant Films. Główne role zagra Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, ale historia Stanisława Wokulskiego nie byłaby kompletna bez jego przyjaciela - Ignacego Rzeckiego. W tej roli zobaczymy Marka Kondrata.
Gigant Films podzieliło się pierwszym zdjęciem Marka Kondrata w tej roli. Oto pełna charakteryzacja Ignacego Rzeckiego:
Lalka - co wiemy o filmie?
Producent Radosław Drabik zapowiada, że Lalka będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i zaoferuje widzom najlepsze filmowe doświadczenie.
Lalka - obsada filmu
W rolach głównych zobaczymy tak wybitnych aktorów jak:
- Marcin Dorociński – Stanisław Wokulski
- Kamila Urzędowska – Izabela Łęcka
- Marek Kondrat – Ignacy Rzecki
- Andrzej Seweryn – Tomasz Łęcki
- Maria Dębska – Kazimiera Wąsowska
- Mateusz Damięcki – Starski
- Krystyna Janda
- Maja Komorowska
- Agata Kulesza
- Karolina Gruszka
- Borys Szyc
- Maja Ostaszewska
- Cezary Żak
- Filip Pławiak
- Dawid Ogrodnik
- Maciej Musiałowski
Lalka - zdjęcia z kinowego filmu
Źródło: Instagram
