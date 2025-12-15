placeholder
Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki! Pierwsze zdjęcie bohatera z kinowej Lalki

Doczekaliśmy się pierwszego spojrzenia na postać Ignacego Rzeckiego z kinowej wersji Lalki. Oto, jak Marek Kondrat prezentuje się w tej roli w pełnej charakteryzacji i kostiumie.
Wiktor Stochmal
Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego fot. Gigant Films
Niedawno mogliśmy obejrzeć pierwsze zdjęcia z polskiej superprodukcji kostiumowej, czyli kinowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa spod produkcji Gigant Films. Główne role zagra Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, ale historia Stanisława Wokulskiego nie byłaby kompletna bez jego przyjaciela - Ignacego Rzeckiego. W tej roli zobaczymy Marka Kondrata. 

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - recenzja filmu

Gigant Films podzieliło się pierwszym zdjęciem Marka Kondrata w tej roli. Oto pełna charakteryzacja Ignacego Rzeckiego:

Lalka - co wiemy o filmie?

Producent Radosław Drabik zapowiada, że Lalka będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i zaoferuje widzom najlepsze filmowe doświadczenie.

- Po kilku dekadach Lalka wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami. Każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego -  mówi reżyser filmu Maciej Kawalski.

Lalka - obsada filmu

W rolach głównych zobaczymy tak wybitnych aktorów jak:

  • Marcin Dorociński – Stanisław Wokulski
  • Kamila Urzędowska – Izabela Łęcka
  • Marek Kondrat – Ignacy Rzecki
  • Andrzej Seweryn – Tomasz Łęcki
  • Maria Dębska – Kazimiera Wąsowska
  • Mateusz Damięcki – Starski
  • Krystyna Janda
  • Maja Komorowska
  • Agata Kulesza
  • Karolina Gruszka
  • Borys Szyc
  • Maja Ostaszewska
  • Cezary Żak
  • Filip Pławiak
  • Dawid Ogrodnik
  • Maciej Musiałowski

Lalka - zdjęcia z kinowego filmu

Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego

Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego
fot. Gigant Films
Źródło: Instagram

