Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki! Pierwsze zdjęcie bohatera z kinowej Lalki

Niedawno mogliśmy obejrzeć pierwsze zdjęcia z polskiej superprodukcji kostiumowej, czyli kinowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa spod produkcji Gigant Films. Główne role zagra Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, ale historia Stanisława Wokulskiego nie byłaby kompletna bez jego przyjaciela - Ignacego Rzeckiego. W tej roli zobaczymy Marka Kondrata.

Gigant Films podzieliło się pierwszym zdjęciem Marka Kondrata w tej roli. Oto pełna charakteryzacja Ignacego Rzeckiego:

Lalka - co wiemy o filmie?

Producent Radosław Drabik zapowiada, że Lalka będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i zaoferuje widzom najlepsze filmowe doświadczenie.

- Po kilku dekadach Lalka wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami. Każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego - mówi reżyser filmu Maciej Kawalski.

Lalka - obsada filmu

W rolach głównych zobaczymy tak wybitnych aktorów jak:

Marcin Dorociński – Stanisław Wokulski

Kamila Urzędowska – Izabela Łęcka

Marek Kondrat – Ignacy Rzecki

Andrzej Seweryn – Tomasz Łęcki

Maria Dębska – Kazimiera Wąsowska

Mateusz Damięcki – Starski

Krystyna Janda

Maja Komorowska

Agata Kulesza

Karolina Gruszka

Borys Szyc

Maja Ostaszewska

Cezary Żak

Filip Pławiak

Dawid Ogrodnik

Maciej Musiałowski

