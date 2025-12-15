placeholder
Netflix - nowości na styczeń 2026. Finał Stranger Things

Co takiego gigant streamingowy przygotował na początek 2026 roku? Oto lista tytułów jakie znajdą się na Netflixie w kolejnym miesiącu
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  netflix 
styczeń 2026 zapowiedzi
Netflix fot. Netflix
Na początek nowego roku Netflix przygotował kilka solidnych tytułów. 2026 przywita nas najbardziej wyczekiwanym finałem w historii seriali serwisu, gdyż dostaniemy ostatnie odcinki 5. sezonu Stranger Things. Fani kryminałów będą mogli zobaczyć najnowszy projekt Harlana Cobena, O jeden krok za daleko, oraz adaptację powieści
Siedem zegarów Agathy Christie. Z 4. sezonem pod koniec stycznia powrócą Bridgertonowie. Dla fanów anime pojawi się 3. sezon serii Pokemon: Horyzonty.

Chronologiczna lista tytułów na styczeń 2026

FILMY I SERIALE ORYGINALNE
Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2 01/01/2026
Mój koreański chłopak 01/01/2026
Stranger Things: Sezon 5 – Finał 01/01/2026
O krok za daleko 01/01/2026
Zakochani w pracy 01/01/2026
Czas much 01/01/2026
Kraina grzechu 02/01/2026
WWE SmackDown: 2026 03/01/2026
Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja 06/01/2026
Monday Night Raw: 2026 06/01/2026
Marcello Hernández: American Boy 07/01/2026
WWE NXT: 2026 07/01/2026
Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 07/01/2026
Zabójcza przyjaźń 08/01/2026
Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 08/01/2026
Ludzie, których spotykamy na wakacjach 09/01/2026
Samce alfa: Sezon 4 09/01/2026
The Boyfriend: Sezon 2 13/01/2026
Królowa flow: Sezon 3 14/01/2026
Love Through a Prism 15/01/2026
Siedem Zegarów Agathy Christie 15/01/2026
The Upshaws: Część 7 15/01/2026
Miłość i strata 15/01/2026
Łup 16/01/2026
Jak przetłumaczyć miłość? 16/01/2026
Od dzisiaj jestem człowiekiem 16/01/2026
WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 2 20/01/2026
Star Search 20/01/2026
Porwanie: Elizabeth Smart 21/01/2026
Cosmic Princess Kaguya! 22/01/2026
Miłość na lodzie 22/01/2026
Fałszerz 23/01/2026
Wspinaczka na wieżowiec na żywo 24/01/2026
Mike Epps: Delusional 27/01/2026
Bridgertonowie: Sezon 4 – Część 1 29/01/2026
Tajna agentka Hong WKRÓTCE W NETFLIXIE
Uwolnić Berta WKRÓTCE W NETFLIXIE
Take That WKRÓTCE W NETFLIXIE
TYTUŁY NA LICENCJI
50 pierwszych randek 01/01/2026
Jak ugryźć 10 milionów 01/01/2026
Tylko jeden 01/01/2026
Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie 01/01/2026
Słychać dzwony 01/01/2026
Hellboy 01/01/2026
Mój chłopak się żeni 01/01/2026
Obietnica 01/01/2026
28 dni 01/01/2026
Pierwsza gwiazdka 01/01/2026
To nie jest kolejna komedia dla kretynów 01/01/2026
Strażak Sam: Sezon 15 01/01/2026
The Good Doctor: Sezon 7 01/01/2026
Po prostu być 02/01/2026
Heaven 02/01/2026
Samodzielność 03/01/2026
Jules 06/01/2026
Przyjęty 06/01/2026
Good Night, and Good Luck: Live from Broadway 07/01/2026
Jak wytresować smoka 09/01/2026
Jak wytresować smoka 2 09/01/2026
Jak wytresować smoka 3 09/01/2026
It Ends With Us 09/01/2026
Rozgrywka 09/01/2026
Gimbap i Onigiri: Sezon 1 12/01/2026
Bliźniacy 14/01/2026
Dodgeball: A True Underdog Story 16/01/2026
Bękarty wojny 19/01/2026
Zielona mila 19/01/2026
Mama do wynajęcia 22/01/2026
Zabójcze maszyny 25/01/2026
Między słowami 29/01/2026

Top 10 anulowanych seriali Netflixa

10. Kaos - 77%

Kaos to mroczne, komediowe spojrzenie na historie z greckiej mitologii. Serial przedstawi nam życie w świecie podziemnym i poruszy kwestię podejścia do płci i władzy.

arrow-left
10. Kaos - 77%
fot. Netflix
arrow-right

naEKRANIE Poleca

