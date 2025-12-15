Netflix - nowości na styczeń 2026. Finał Stranger Things
Co takiego gigant streamingowy przygotował na początek 2026 roku? Oto lista tytułów jakie znajdą się na Netflixie w kolejnym miesiącu
Na początek nowego roku Netflix przygotował kilka solidnych tytułów. 2026 przywita nas najbardziej wyczekiwanym finałem w historii seriali serwisu, gdyż dostaniemy ostatnie odcinki 5. sezonu Stranger Things. Fani kryminałów będą mogli zobaczyć najnowszy projekt Harlana Cobena, O jeden krok za daleko, oraz adaptację powieści
Siedem zegarów Agathy Christie. Z 4. sezonem pod koniec stycznia powrócą Bridgertonowie. Dla fanów anime pojawi się 3. sezon serii Pokemon: Horyzonty.
Chronologiczna lista tytułów na styczeń 2026
|FILMY I SERIALE ORYGINALNE
|Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2
|01/01/2026
|Mój koreański chłopak
|01/01/2026
|Stranger Things: Sezon 5 – Finał
|01/01/2026
|O krok za daleko
|01/01/2026
|Zakochani w pracy
|01/01/2026
|Czas much
|01/01/2026
|Kraina grzechu
|02/01/2026
|WWE SmackDown: 2026
|03/01/2026
|Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja
|06/01/2026
|Monday Night Raw: 2026
|06/01/2026
|Marcello Hernández: American Boy
|07/01/2026
|WWE NXT: 2026
|07/01/2026
|Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2
|07/01/2026
|Zabójcza przyjaźń
|08/01/2026
|Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2
|08/01/2026
|Ludzie, których spotykamy na wakacjach
|09/01/2026
|Samce alfa: Sezon 4
|09/01/2026
|The Boyfriend: Sezon 2
|13/01/2026
|Królowa flow: Sezon 3
|14/01/2026
|Love Through a Prism
|15/01/2026
|Siedem Zegarów Agathy Christie
|15/01/2026
|The Upshaws: Część 7
|15/01/2026
|Miłość i strata
|15/01/2026
|Łup
|16/01/2026
|Jak przetłumaczyć miłość?
|16/01/2026
|Od dzisiaj jestem człowiekiem
|16/01/2026
|WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 2
|20/01/2026
|Star Search
|20/01/2026
|Porwanie: Elizabeth Smart
|21/01/2026
|Cosmic Princess Kaguya!
|22/01/2026
|Miłość na lodzie
|22/01/2026
|Fałszerz
|23/01/2026
|Wspinaczka na wieżowiec na żywo
|24/01/2026
|Mike Epps: Delusional
|27/01/2026
|Bridgertonowie: Sezon 4 – Część 1
|29/01/2026
|Tajna agentka Hong
|WKRÓTCE W NETFLIXIE
|Uwolnić Berta
|WKRÓTCE W NETFLIXIE
|Take That
|WKRÓTCE W NETFLIXIE
|TYTUŁY NA LICENCJI
|50 pierwszych randek
|01/01/2026
|Jak ugryźć 10 milionów
|01/01/2026
|Tylko jeden
|01/01/2026
|Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie
|01/01/2026
|Słychać dzwony
|01/01/2026
|Hellboy
|01/01/2026
|Mój chłopak się żeni
|01/01/2026
|Obietnica
|01/01/2026
|28 dni
|01/01/2026
|Pierwsza gwiazdka
|01/01/2026
|To nie jest kolejna komedia dla kretynów
|01/01/2026
|Strażak Sam: Sezon 15
|01/01/2026
|The Good Doctor: Sezon 7
|01/01/2026
|Po prostu być
|02/01/2026
|Heaven
|02/01/2026
|Samodzielność
|03/01/2026
|Jules
|06/01/2026
|Przyjęty
|06/01/2026
|Good Night, and Good Luck: Live from Broadway
|07/01/2026
|Jak wytresować smoka
|09/01/2026
|Jak wytresować smoka 2
|09/01/2026
|Jak wytresować smoka 3
|09/01/2026
|It Ends With Us
|09/01/2026
|Rozgrywka
|09/01/2026
|Gimbap i Onigiri: Sezon 1
|12/01/2026
|Bliźniacy
|14/01/2026
|Dodgeball: A True Underdog Story
|16/01/2026
|Bękarty wojny
|19/01/2026
|Zielona mila
|19/01/2026
|Mama do wynajęcia
|22/01/2026
|Zabójcze maszyny
|25/01/2026
|Między słowami
|29/01/2026
