Netflix - nowości na styczeń 2026. Finał Stranger Things

Na początek nowego roku Netflix przygotował kilka solidnych tytułów. 2026 przywita nas najbardziej wyczekiwanym finałem w historii seriali serwisu, gdyż dostaniemy ostatnie odcinki 5. sezonu Stranger Things. Fani kryminałów będą mogli zobaczyć najnowszy projekt Harlana Cobena, O jeden krok za daleko, oraz adaptację powieści

Siedem zegarów Agathy Christie. Z 4. sezonem pod koniec stycznia powrócą Bridgertonowie. Dla fanów anime pojawi się 3. sezon serii Pokemon: Horyzonty.

Chronologiczna lista tytułów na styczeń 2026

FILMY I SERIALE ORYGINALNE Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2 01/01/2026 Mój koreański chłopak 01/01/2026 Stranger Things : Sezon 5 – Finał 01/01/2026 O krok za daleko 01/01/2026 Zakochani w pracy 01/01/2026 Czas much 01/01/2026 Kraina grzechu 02/01/2026 WWE SmackDown: 2026 03/01/2026 Pokémon Horyzonty : Sezon 3 – Wschodząca nadzieja 06/01/2026 Monday Night Raw: 2026 06/01/2026 Marcello Hernández: American Boy 07/01/2026 WWE NXT: 2026 07/01/2026 Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 07/01/2026 Zabójcza przyjaźń 08/01/2026 Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 08/01/2026 Ludzie, których spotykamy na wakacjach 09/01/2026 Samce alfa: Sezon 4 09/01/2026 The Boyfriend: Sezon 2 13/01/2026 Królowa flow: Sezon 3 14/01/2026 Love Through a Prism 15/01/2026 Siedem Zegarów Agathy Christie 15/01/2026 The Upshaws: Część 7 15/01/2026 Miłość i strata 15/01/2026 Łup 16/01/2026 Jak przetłumaczyć miłość? 16/01/2026 Od dzisiaj jestem człowiekiem 16/01/2026 WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 2 20/01/2026 Star Search 20/01/2026 Porwanie: Elizabeth Smart 21/01/2026 Cosmic Princess Kaguya! 22/01/2026 Miłość na lodzie 22/01/2026 Fałszerz 23/01/2026 Wspinaczka na wieżowiec na żywo 24/01/2026 Mike Epps: Delusional 27/01/2026 Bridgertonowie : Sezon 4 – Część 1 29/01/2026 Tajna agentka Hong WKRÓTCE W NETFLIXIE Uwolnić Berta WKRÓTCE W NETFLIXIE Take That WKRÓTCE W NETFLIXIE TYTUŁY NA LICENCJI 50 pierwszych randek 01/01/2026 Jak ugryźć 10 milionów 01/01/2026 Tylko jeden 01/01/2026 Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie 01/01/2026 Słychać dzwony 01/01/2026 Hellboy 01/01/2026 Mój chłopak się żeni 01/01/2026 Obietnica 01/01/2026 28 dni 01/01/2026 Pierwsza gwiazdka 01/01/2026 To nie jest kolejna komedia dla kretynów 01/01/2026 Strażak Sam: Sezon 15 01/01/2026 The Good Doctor: Sezon 7 01/01/2026 Po prostu być 02/01/2026 Heaven 02/01/2026 Samodzielność 03/01/2026 Jules 06/01/2026 Przyjęty 06/01/2026 Good Night, and Good Luck: Live from Broadway 07/01/2026 Jak wytresować smoka 09/01/2026 Jak wytresować smoka 2 09/01/2026 Jak wytresować smoka 3 09/01/2026 It Ends With Us 09/01/2026 Rozgrywka 09/01/2026 Gimbap i Onigiri: Sezon 1 12/01/2026 Bliźniacy 14/01/2026 Dodgeball: A True Underdog Story 16/01/2026 Bękarty wojny 19/01/2026 Zielona mila 19/01/2026 Mama do wynajęcia 22/01/2026 Zabójcze maszyny 25/01/2026 Między słowami 29/01/2026

