Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

Baron od lat jest jednym z trenerów w programie The Voice of Poland. Wcześniej dał się poznać jako gitarzysta zespołu Afromental. Co warto o nim wiedzieć?
Klaudia Woźniak
Baron fot. Facebook: The Voice Kids TVP
Aleksander Baron, a właściwie Aleksander Milwiw-Baron, jest polskim gitarzystą, saksofonistą, producentem muzycznym, kompozytorem i multiinstrumentalista. Swoje muzyczne doświadczenie wykorzystuje nie tylko w swoim zespole, ale również programie The Voice of Poland, w którym pełni funkcję trenera. Co warto wiedzieć o Baronie?

Ile lat i wzrostu ma Aleksander Baron?

Aleksander Baron urodził się 13 grudnia 1983 roku we Wrocławiu. W 2025 roku skończy 42 lata. Aleksander Baron ma 186 cm wzrostu. 

Czy Aleksander Baron  ma rodzeństwo?

Aleksander Baron ma siostrę Marię oraz brata Adama, który również jest muzykiem i ma własny zespół o nazwie Pink Freud.

Kim jest partnerka Aleksandra Barona?

Aleksander Baron ma za sobą wiele medialnych związków. Jego obecną partnerką jest polska fotomodelka Sandra Kubicka. Para ogłosiła swój związek pod koniec 2021 roku. Baron wcześniej był związany między innymi z Julią Wieniawą, Blanką Lipińską, Aleksandrą Szwed, Patricią Kazadi oraz Edytą Górniak. 

Czy Aleksander Baron ma dzieci?

Aleksander Baron i Sandra Kubicka w 2024 roku doczekali się syna, któremu dali na imię Leonard.

Aleksander Baron jest członkiem zespołu Afromental 

Aleksander Baron jest gitarzystą w zespole Afromental, który został założony w 2004 roku. Zespół dotychczas wydał cztery płyty. Poza Baronem członkami zespołu Afromental są: Wojciech ''Łozo'' Łozowski, Tomasz ''Tomson'' Lach, Bartosz ''Śniady'' Śniadecki, Wojciech ''Lajan'' Witczak, Tomasz Torres oraz Grzegorz ''Dziamas'' Dziamka. Przez lata zespół Afromental zdobył niejedno muzyczne wyróżnienie. W 2007 wygrał pierwszą edycję „Coke Live Fresh Noise”, czyli ogólnopolskiego konkursu dla producentów muzycznych. Poza tym zespół ma na swoim koncie między innymi statuetkę European Border Breakers Awards 2007 oraz nagrody MTV Europe Music Awards w kategoriach: ''najlepszy polski wykonawca''. 

Aleksander Baron jest trenerem w The Voice

Aleksander Baron jest jednym z trenerów w programie The Voice of Poland wraz ze swoim kolegą z zespołu, Tomsonem

Aleksander Baron - Instagram

Aleksander Baron prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @alekbaron. 

Aleksander Baron - piosenki

Poniżej znajdziecie najpopularniejsze piosenki zespołu Afromental, którego gitarzystą jest Aleksander Baron:

Źródło: YouTube: Afromental Official YouTube Channel

