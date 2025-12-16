materiały prasowe

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia oraz szczegóły filmu The Death of Robin Hood. Reżyser i scenarzysta Michael Sarnoski, znany z filmów Ciche miejsce: Dzień pierwszy oraz Świnia, przygotował zupełnie inne spojrzenie na legendarną postać, w którą wciela się Hugh Jackman.

The Death of Robin Hood - co wiemy o filmie?

W obsadzie są także Jodie Comer oraz Bill Skarsgård. A tak sam Hugh Jackman zapowiada film:

- To, co uwielbiam w wizji Mike'a na postać Robin Hooda, to fakt, że w scenariuszu jest siła, a historia analizuje ją pod kątem tego, że może zostać wykorzystana do czynienia dobra lub zła. W naszej historii Robin Hood jest prawdziwym człowiekiem. Ze wszystkimi bliznami, bólem, żalem i, tak, miłością. To wszystko ma wagę. Jest piękne i ludzkie.

Sam twórca zapowiada, że kreacje aktorskie bardzo szybko dadzą do zrozumienia widzom, że obrany kierunek pokaże, jak bardzo to różni się od poprzednich historii o Robin Hoodzie. Nie chce za wiele zdradzić na temat fabuły, by nie psuć odbioru, ale zapowiada historię w taki sposób:

- Był niebezpiecznym banitą, który zrobił wiele złego i w pewien sposób był potworny. Żyje na tyle długo, by zobaczyć, jaka legenda została stworzona wokół jego osoby. Zastanawia się, jak się z tym czuje, że budują obraz bohatera, gdy on wie, kim naprawdę był.

Sarnoski zapowiada, że nie jest to dosłownie film akcji, ale historia będzie bardziej intensywna i pełna napięcia, niż widzowie mogą oczekiwać. Zapowiada nawet klimat idący w kierunku filmu wojennego.

The Death of Robin Hood - intrygująca obsada

Twórca w materiale Entertainment Weekly zdradził, że Bill Skarsgård gra inną wersję Małego Johna. Czytamy, że Robin Hood miał armię bardzo młodych ludzi, a sam pełnił rolę mentora dla Johna. Teraz, lata później, inaczej rozumieją życie, które przeżyli.

Jodie Comer gra tajemniczą postać, ale twórca nie chce zdradzić jej tożsamości. Wbrew przedpremierowym prognozom podkreśla, że nie jest to Marian.

Twórca podkreśla, że jest od dziecka wielkim fanem Robin Hooda, więc czytał wiele podań, ballad i innych historii na jego temat.

- Jest pięć bardzo wczesnych ballad o Robin Hoodzie, które były najpierw opowieściami przekazywanymi ustnie. Są to bardzo brutalne historie. Zwykły człowiek przedstawia go jako bohatera, ale jednocześnie pokazuje go jako postać przerażającą, w sposób, w jaki robiły to dawne opowieści ludowe.

Wspomina o starym cytacie, w którym mowa jest o tym, że prawdziwy Robin Hood nie był bohaterem, tylko bandytą, ale zwykli ludzie gloryfikowali jego dokonania. Dlatego chciał pokazać, jak w filmie prawdziwy człowiek, ze świadomością tego, co przeżył, mierzy się z legendami na swój temat.

The Death of Robin Hood – premiera w 2026 roku w kinach.