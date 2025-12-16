Reklama
The Pitt - pełny zwiastun 2. sezonu. To jeden z najlepszych seriali ostatnich lat!

HBO Max wypuściło do sieci pełny zwiastun 2. sezonu The Pitt. Popularny serial, a zarazem jeden z najlepiej ocenianych seriali 2025 roku, powróci już na początku 2026 roku do streamingu. Kiedy premiera?
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
zwiastun the pitt
The Pitt - sezon 2 fot. materiały prasowe
HBO Max opublikowało pełny i prawdopodobnie jednocześnie finałowy zwiastun drugiego sezonu The Pitt. Twórcy odkrywają karty i zapowiadają duże emocje w fabule, która ma być utrzymana w tej samej formule, co w pierwszej serii. Jeden odcinek będzie przedstawiać godzinę z jednej zmiany na ostrym dyżurze w szpitalu w Pittsburghu. To kupiło widzów w pierwszej serii - czy na początku 2026 roku przekona do siebie ponownie?

The Pitt - pełny zwiastun 2. sezonu

Zobaczcie i oceńcie sami! 

The Pitt - o czym jest 2. sezon?

Historia nowych odcinków rozgrywa się w jednym z najbardziej burzliwych okresów w Stanach Zjednoczonych – 4 lipca, podczas Święta Niepodległości.

Twórcą serialu jest R. Scott Gemmill, a producentem John Wells. Główną rolę gra Noah Wyle, który pełni również funkcję producenta wykonawczego oraz jednego ze scenarzystów. W obsadzie drugiego sezonu znaleźli się także Katherine LaNasa, Tracy Ifeachor, Taylor Dearden, Patrick Ball, Isa Briones, Fiona Dourif, Supriya Ganesh, Shabana Azeez, Gerran Howell oraz Shawn Hatosy.

The Pitt - premiera światowa w HBO Max odbędzie się 8 stycznia 2026 roku.

Źródło: HBO Max

