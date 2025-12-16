Science fiction od Stevena Spielberga! Zwiastun filmu intryguje i zadziwia

fot. materiały prasowe

Universal Pictures opublikowało pierwszy zwiastun filmu science fiction Stevena Spielberga, który będzie nosić tytuł Disclosure Day. Projekt, w którym główną rolę gra Emily Blunt, pojawi się w kinach na całym świecie 12 czerwca 2026 roku.

Disclosure Day - zwiastun filmu

Disclosure Day - co wiemy o filmie?

Fabuła Disclosure Day jest owiana tajemnicą. Nie ma oficjalnego opisu, a sam Universal Pictures zapowiada film jako wielkie wydarzenie. Jedyne, co ma nas zainteresować, to proste zdanie: „Jeśli dowiedzielibyście się, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, jeśli ktoś pokazałby wam to, udowodniłby wam to – czy to by was przeraziło?”.

W obsadzie są także Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson oraz Colman Domingo. Autorem historii jest sam Steven Spielberg, a scenariusz napisał jego częsty współpracownik David Koepp.

Przypomnijmy, że Steven Spielberg zrealizował takie filmy science fiction związane z kosmitami jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T. oraz Wojna światów.