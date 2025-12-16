Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Science fiction od Stevena Spielberga! Zwiastun filmu intryguje i zadziwia

Jest pierwszy zwiastun filmu Disclosure Day w reżyserii legendarnego Stevena Spielberga. Jest to jego powrót do gatunku science fiction po przerwie, w którym stworzył już klasyki kina. Pierwszy zwiastun odsłania karty, pozostawiając aurę tajemnicy.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Disclosure Day fot. materiały prasowe
Reklama

Universal Pictures opublikowało pierwszy zwiastun filmu science fiction Stevena Spielberga, który będzie nosić tytuł Disclosure Day. Projekt, w którym główną rolę gra Emily Blunt, pojawi się w kinach na całym świecie 12 czerwca 2026 roku.

Disclosure Day - zwiastun filmu

Zobaczcie i dajcie znać w komentarzach.

Disclosure Day - co wiemy o filmie?

Fabuła Disclosure Day jest owiana tajemnicą. Nie ma oficjalnego opisu, a sam Universal Pictures zapowiada film jako wielkie wydarzenie. Jedyne, co ma nas zainteresować, to proste zdanie: „Jeśli dowiedzielibyście się, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, jeśli ktoś pokazałby wam to, udowodniłby wam to – czy to by was przeraziło?”.

W obsadzie są także Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson oraz Colman Domingo. Autorem historii jest sam Steven Spielberg, a scenariusz napisał jego częsty współpracownik David Koepp.

Przypomnijmy, że Steven Spielberg zrealizował takie filmy science fiction związane z kosmitami jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T. oraz Wojna światów.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

1977
Bliskie spotkania trzeciego stopnia
Oglądaj TERAZ Bliskie spotkania trzeciego stopnia Sci-Fi

Najnowsze

1 Deadpool & Wolverine
-

Hugh Jackman jako Robin Hood! Na pierwszym zdjęciu wygląda niemal jak Gandalf

2 Guile w grze Street Fighter VI
-

Street Fighter - ta postać z filmu naprawdę ma ikoniczną fryzurę. Zdjęcie z planu zaskakuje fanów

3 Kingmakers
-

Helikoptery w średniowieczu. Kingmakers Netflixa zabierze nas do przeszłości

4 Spiderman No way home
-
Plotka

Kiedy zwiastun Spider-Mana 4? Sadie Sink może być twarzą Sagi Mutantów, a Parker dostanie nowy strój

5 47. Wonder Woman (m.in. filmy Wonder Woman)
-

Kontynuacja Wonder Woman mogła być dużo ciekawsza. Co zapowiadała oryginalna scena po napisach?

6 Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow
-

Hollow Knight: Silksong otrzyma DLC w przyszłym roku. Sea of Sorrow będzie dostępne za darmo

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e241

Moda na sukces

s02e01

Fallout

s08e09

FBI

s08e10

FBI

s28e17

The Voice

s42e339

Ridiculousness

s42e336

Ridiculousness

s42e337

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Krysten Ritter
Krysten Ritter

ur. 1981, kończy 44 lat

Anna Popplewell
Anna Popplewell

ur. 1988, kończy 37 lat

James Mangold
James Mangold

ur. 1963, kończy 62 lat

Miranda Otto
Miranda Otto

ur. 1967, kończy 58 lat

Shane Black
Shane Black

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

7

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV