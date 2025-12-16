Zwiastun Spider-Mana 4 też wyciekł do sieci! Jest Sadie Sink i przejmujące słowa Petera Parkera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Najpierw Avengers: Doomsday, teraz Spider-Man 4. Do sieci wyciekł jeszcze jeden zwiastun przyszłorocznych odsłon MCU, tym razem ten, który ma promować Całkiem nowy dzień. Krąży on wśród internautów od kilku godzin. Początkowo wielu komentatorów brało go za wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jednak jego prawdziwość potwierdził ceniony scooper Daniel Richtman - wiemy też, że studio Sony rozpoczęło już masową akcję usuwania jakichkolwiek śladów po trailerze.

Ostrzegamy: zwiastun filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień jest naprawdę słabej jakości, nawet jeśli uzupełnia go również udostępnione w sieci nagranie samej warstwy dźwiękowej. Na początku materiału pojawia się tytułowy bohater, który zwraca się do widzów poruszającymi słowami:

Cześć, nazywam się Peter Parker. Nie pamiętasz mnie, ale kiedyś się znaliśmy. Miało wydarzyć się coś złego i jedynym sposobem, żeby temu zapobiec… było sprawić, żeby wszyscy o mnie zapomnieli. Bo nie jestem tylko Peterem Parkerem - jestem Spider-Manem. A czasem Spider-Man musi zrobić to, co trudne, nawet jeśli łamie to serce Petera Parkera.

Następnie widzimy postać Sadie Sink (jej tożsamość wciąż nie zostaje ujawniona), która ostrzega protagonistę, by "trzymał się z daleka". Później pojawia się ciąg krótkich ujęć, które trudno rozszyfrować przy wideo o tak słabej jakości. Pajączek najprawdopodobniej odtwarza legendarną okładkę komiksu Amazing Fantasy #15, walczy z wojownikami Ręki (Dłoni), próbuje wydostać się z kokonu, są też Boomerang, Mac Gargan aka Skorpion w stroju więziennym, Bruce Banner i Punisher. Spójrzcie sami:

W sieci pojawia się sporo głosów, że studio Sony nie tylko próbuje w materii wycieków gonić za Marvelem, ale i odtwarza dokładnie tę samą taktykę, co przed premierą Bez drogi do domu z 2021 roku. Pierwszy zwiastun rzeczonego filmu pierwotnie również trafił do sieci w fatalnej jakości, gorszej nawet niż powyższe materiały. Z czasem okazało się, że wideo faktycznie było trailerem produkcji.

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień trafi do kin 31 lipca 2026 roku.