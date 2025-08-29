Aleksander Sikora ma nietypowe wykształcenie. Co warto wiedzieć o prezenterze?

Fot. Polsat

Reklama

Aleksander Sikora przez ostatnie lata był związany z telewizją publiczną. W czerwcu 2024 roku zasilił szeregi Polsatu. Od jesieni widzowie mogą oglądać go w programie śniadaniowym halo tu polsat, gdzie jest jednym z reporterów od spraw szoł biznesu. Pod koniec sierpnia 2025 roku został jednym z prowadzących programu. Stworzył duet z Olą Filipek. To jednak nie wszystko - Aleksander brał udział w 21. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Teraz podjął się kolejnego wyzwania. Dziennikarz jest jednym z uczestników 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę walczy w parze z Darią Sytą. Co warto wiedzieć o Aleksandrze Sikorze?

Ile ma lat Aleksander Sikora i skąd pochodzi?

Aleksander Sikora urodził się 25 czerwca 1990 roku. W 2025 roku skończył 35 lat. Pochodzi z Krakowa, ale od dekady mieszka w Warszawie. Prezenter chroni swoją prywatność. Niestety nigdzie nie znajdziemy informacji o tym czy jego serce jest zajęte.

Jakie wykształcenie ma Aleksander Sikora?

Aleksander Sikora jest absolwentem biologii, geografii i zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak rozwijała się kariera Aleksandra Sikory?

Aleksander Sikora po opuszczeniu murów szkoły średniej debiutował w roli prezentera w muzycznej stacji Viva Polska. Następnie był związany z 4FUN.TV. Od 2019 roku był jednym z prowadzących Pytania na śniadanie. Komentował także Konkurs Piosenki Eurowizji. Był uczestnikiem 2. edycji programu Dance, dance, dance, a kolejną odsłonę poprowadził. W 2021 i 2023 współprowadził The Voice of Poland. W Twoja Twarz Brzmi Znajomo wcielił się m.in. w Skolima, Dalidę czy Krzysztofa Cugowskiego.

Czym interesuje się Aleksander Sikora?

Aleksander Sikora amatorsko śpiewał w jednym z teatrów muzycznych w Krakowie. Pasjonują go archiwa telewizji, kolejki podziemne, o których napisał pracę magisterską, muzyka oraz dobrzy ludzie.

Aleksander Sikora prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @oleksikora.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Aleksander Sikora (@oleksikora) ROZWIŃ ▼