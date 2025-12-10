placeholder
Reklama
placeholder

Gwiazdkowy wehikuł czasu: Atari 7800+ zabiera nas prosto do roku 1987

Idealny „czasoumilacz” w oczekiwaniu na cztery ostatnie odcinki finałowego sezonu Stranger Things. Oryginalna 7800-tka walczyła o uwagę graczy na rynku w 1987 roku – dokładnie wtedy, gdy ekipa z Hawkins mierzy się z Vecną.
placeholder
Reklama
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  atari 
Atari 7800+ retrogranie prezentownik 2025 gaming
Asteroids Deluxe (Atari 7800) fot. Atari
Reklama

Legendarna konsola powróciła w odświeżonej wersji jako Atari 7800+, łącząc nostalgię z nowoczesnością. Sprzęt wygląda identycznie jak konsola, która mogłaby stać w sypialni Mike’a Wheelera, ale rozwiązuje największy problem retro-gamingu: podłączenie do współczesnego telewizora. Dzięki wyjściu HDMI zapomnisz o wejściu antenowym, szumach, strojeniu kanałów i dziwnych przejściówkach – obraz jest ostry jak brzytwa, a klasyczna pikseloza gier retro na ekranie 4K wygląda lepiej niż kiedykolwiek. W zestawie znajdziesz też gamepad CX78+, który wygląda jak oryginał, ale działa bezprzewodowo, więc koniec z plątaniną kabli na dywanie.

fot. Atari

Najlepsze jednak kryje się w środku. Konsola jest w pełni kompatybilna wstecznie. Masz na strychu stare, zakurzone kartridże z Atari 2600 lub 7800? Wystarczy w nie dmuchnąć (dla podtrzymania tradycji!) i włożyć do slotu – zadziałają bez problemu. Konsola kosztuje około 640 zł, a gry od ok. 120 do 140 zł, ale już za niecałe 567 zł można obecnie kupić zestaw Atari 7800+ Controller Mega Bundle zawierający oprócz samej konsoli także pad CX78+ Wireless Gamepad, dwie w unowocześnione repliki kontrolerów CX30+ Paddle Controllers, a do tego kultowy CX40+ Wireless Joystick. W pudełku z konsolą znajdziesz też grę Bentley Bear’s Crystal Quest na Atari 7800 oraz kartridż 4 w 1 z grami z Atari 2600 (Breakout, Canyon Bomber, Night Driver, Video Olympics), więc zabawę można zacząć od razu po rozpakowaniu prezentu. 

nullfot. Atari

Konsola otrzymała też potężny zastrzyk retro-świeżości w postaci nowych, fizycznych kartridży z grami. W sklepie Atari w zestawach lub osobno czekają między innym takie kultowe tytuły, jak Pac-Man Double Feature, Dig-Dug, legendarne Asteroids Deluxe czy Galaga. Oprócz tych gier można też dokupić między innymi Tiger-Heli (kultowa strzelanka z helikopterem, po raz pierwszy na Atari!), poczuć mrok w dungeon crawlerze Dark Chambers albo uratować świat przed nuklearną zagładą w Countermeasure II. Na fanów oldschoolowych zręcznościówek czekają też Avalanche (łapanie spadających bloków) i cyrkowe szaleństwo w Super Circus Atari.

nullfot. Atari
  • Cena: ok. 643 zł (konsola) / ok. 120-140 zł (kartridż z grą)
  • Dla kogo: Dla fana Stranger Things i kolekcjonera, który tęskni za erą 8-bitów.
  • Podsumowanie naEKRANIE: Powrót do przeszłości przez port HDMI.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  atari 
Atari 7800+ retrogranie prezentownik 2025 gaming
Reklama
placeholder
Powiązane treści
konsola do gier Intellivision Sprint
-

Atari przywraca do gry jednego ze swoich przedwiecznych wrogów!

W czasach pierwszej wojny konsolowej, która miała miejsce w czasach, gdy określenie &bdquo...

Atari 7800+
-

Nowe gry retro na Atari 7800+: nostalgia atakuje w starym stylu!

Miłośnicy klasyki mają powód do świętowania. Na konsolę Atari 7800+ trafiła paczka świeżyc...

Atari 2600+ PAC-MAN Edition
-

Pac-Man obchodzi 45. urodziny. Z tej okazji na rynek trafi wyjątkowe Atari 2600+

Atari przygotowało prawdziwą gratkę dla fanów retro konsol oraz serii Pac-Man. Już wkr&oac...

Atari 7800+
-

Kolejny nostalgiczny remake klasycznej konsoli Atari

Atari 7800+ to unowocześniona konsola z 1986 roku wyposażona w wyjście HDMI i bezprzewodowe wersj...

Najnowsze

1 G’AIM’E Time Crisis 30th Anniversary Ultimate Pack
-

ACTION! – legenda salonów gier wraca na salony. Niesamowity zestaw Time Crisis na 30-lecie!

2 Sakamoto Days - film aktorski
-

Sakamoto Days to hit anime Netflixa. Zwiastun aktorskiej wersji zadziwia

3 Disney+ logo
-

Netflix chciał kupić Disneya. Na celowniku był też ogromny wydawca gier komputerowych

4 Wojna Królestwo - oficjalny kadr z niemieckiego serialu fantasy
-

Wojna królestw – zwiastun niemieckiego serialu fantasy. Nibelungowie i smok podbiją ekrany?

5 Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy
-

Daisy Ridley o skasowanym filmie z Benem Solo. "To była niespodzianka tego roku"

6 Lupin: część 3
-

Wiemy, kiedy Lupin powraca. Jest okres premiery 4. sezonu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e08

Agenci NCIS

s2025e237

Moda na sukces

s03e01

Record of Ragnarok

s02e02

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s02e01

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e68

s2025e240

Anderson Cooper 360

s2025e17
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kenneth Branagh
Kenneth Branagh

ur. 1960, kończy 65 lat

Emmanuelle Chriqui
Emmanuelle Chriqui

ur. 1975, kończy 50 lat

Piotr Zelt
Piotr Zelt

ur. 1968, kończy 57 lat

Raven-Symoné
Raven-Symoné

ur. 1985, kończy 40 lat

Patrick John Flueger
Patrick John Flueger

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2 Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

7

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

10

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV