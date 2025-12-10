Gwiazdkowy wehikuł czasu: Atari 7800+ zabiera nas prosto do roku 1987

fot. Atari

Legendarna konsola powróciła w odświeżonej wersji jako Atari 7800+, łącząc nostalgię z nowoczesnością. Sprzęt wygląda identycznie jak konsola, która mogłaby stać w sypialni Mike’a Wheelera, ale rozwiązuje największy problem retro-gamingu: podłączenie do współczesnego telewizora. Dzięki wyjściu HDMI zapomnisz o wejściu antenowym, szumach, strojeniu kanałów i dziwnych przejściówkach – obraz jest ostry jak brzytwa, a klasyczna pikseloza gier retro na ekranie 4K wygląda lepiej niż kiedykolwiek. W zestawie znajdziesz też gamepad CX78+, który wygląda jak oryginał, ale działa bezprzewodowo, więc koniec z plątaniną kabli na dywanie.

fot. Atari

Najlepsze jednak kryje się w środku. Konsola jest w pełni kompatybilna wstecznie. Masz na strychu stare, zakurzone kartridże z Atari 2600 lub 7800? Wystarczy w nie dmuchnąć (dla podtrzymania tradycji!) i włożyć do slotu – zadziałają bez problemu. Konsola kosztuje około 640 zł, a gry od ok. 120 do 140 zł, ale już za niecałe 567 zł można obecnie kupić zestaw Atari 7800+ Controller Mega Bundle zawierający oprócz samej konsoli także pad CX78+ Wireless Gamepad, dwie w unowocześnione repliki kontrolerów CX30+ Paddle Controllers, a do tego kultowy CX40+ Wireless Joystick. W pudełku z konsolą znajdziesz też grę Bentley Bear’s Crystal Quest na Atari 7800 oraz kartridż 4 w 1 z grami z Atari 2600 (Breakout, Canyon Bomber, Night Driver, Video Olympics), więc zabawę można zacząć od razu po rozpakowaniu prezentu.

fot. Atari

Konsola otrzymała też potężny zastrzyk retro-świeżości w postaci nowych, fizycznych kartridży z grami. W sklepie Atari w zestawach lub osobno czekają między innym takie kultowe tytuły, jak Pac-Man Double Feature, Dig-Dug, legendarne Asteroids Deluxe czy Galaga. Oprócz tych gier można też dokupić między innymi Tiger-Heli (kultowa strzelanka z helikopterem, po raz pierwszy na Atari!), poczuć mrok w dungeon crawlerze Dark Chambers albo uratować świat przed nuklearną zagładą w Countermeasure II. Na fanów oldschoolowych zręcznościówek czekają też Avalanche (łapanie spadających bloków) i cyrkowe szaleństwo w Super Circus Atari.

fot. Atari