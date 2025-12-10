fot. Lucasfilm Ltd.

Reklama

W październiku 2025 roku z nieba spadła informacja o skasowanym filmie Star Wars zatytułowanym Polowanie na Bena Solo. W roli głównej miał powrócić Adam Driver, którego bohater zginął w trakcie wydarzeń z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Steven Soderbergh miał reżyserować. Na planowaniu tylko się skończyło, ale aktor otwarcie mówił o projekcie i chęci jego zrealizowania. Wiele osób podejrzewało, że zrobił to celowo, aby zachęcić w ten sposób fanów do okazania swojego zainteresowania projektem. To się udało, ponieważ w ciągu kolejnych dni i tygodni od ogłoszenia, powstała oficjalna petycja nakłaniająca Disneya do zrealizowania tego filmu, a fani nawet przelecieli wynajętym samolotem z banerem nad siedzibą studia filmowego.

Ten serial uchodzi za arcydzieło science fiction. Teraz zachwyca się nim słynny astrofizyk

Aktualnie nie wiadomo nic o tym, żeby projekt miał wstać z grobu, ale Daisy Ridley, czyli Rey z Trylogii Sequeli, ma nadzieję, że to się zmieni. W rozmowie z IGN powiedziała:

Wiedziałam trochę o tym projekcie. Słyszałam plotki. Mam dużo przyjaciół, którzy pracują jako członkowie ekip produkcyjnych, więc wieści zawsze do mnie napływają. Potem jednak przeczytałam artykuł o tym i pomyślałam: "O mój Boże!" Jeszcze to on o tym powiedział. "Wow, Adam to powiedział". To była niespodzianka tego roku. Uwielbiam, że Internet stanął ramię w ramię w próbie zrealizowania tego projektu. To coś fantastycznego dla nas wszystkich. To dla nas dobre, gdy łączymy siły, żeby zrobić coś pozytywnego. Oczywiście każdy wie, że [Ben Solo] to popularna postać, ale i tak fajnie było to zobaczyć. "Wow, ludziom naprawdę, ale to naprawdę na tym zależy i tego chcą". Po prostu mi się to podobało. Zawsze mi się podoba, gdy ludzie z całego świata się łączą. Kocham, że fandom Gwiezdnych Wojen jest tak wielki, piękny i pełen różnych punktów widzenia, poglądów i różnych ludzi. Oni wszyscy opowiedzieli się za tym projektem. To naprawdę kochane.

Star Wars - najlepsze pary