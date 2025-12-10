placeholder
placeholder

Wojna królestw – zwiastun niemieckiego serialu fantasy. Nibelungowie i smok podbiją ekrany?

Wojna królestw to wysokobudżetowy niemiecki serial fantasy, który już wkrótce zadebiutuje w polskiej telewizji. SCI FI ujawniło datę premiery, a wraz z nią zaprezentowano zwiastun i pierwsze zdjęcia. Produkcja czerpie inspiracje z legendy o Nibelungach.
placeholder
placeholder
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Wojna Królestwo - oficjalny kadr z niemieckiego serialu fantasy fot. materiały prasowe
Polska telewizja SCI FI ogłosiła, że premiera niemieckiego miniserialu fantasy Wojna królestw odbędzie się w środę 7 stycznia 2026 roku o godzinie 21:00. Na start wyemitowane zostaną dwa odcinki, a kolejne będą emitowane co tydzień na antenie, w każdą środę o 20:00, aż do finału 28 stycznia.

Wojna królestw – zwiastuny i zdjęcia

Projekt jest inspirowany Pieśnią o Nibelungach, ale historia opowiedziana jest z zupełnie innej perspektywy. To kolejna odsłona niemieckiej ofensywy w kostiumowych produkcjach po sukcesie historycznego serialu Barbarzyńcy. Projekt liczy sześć odcinków.

Wojna Królestw - zwiastun niemiecki

arrow-left
Wojna Królestw - zwiastun niemiecki
Źródło: YouTube
arrow-right

Wojna królestw – o czym jest serial?

Hagen, oddany królestwu i pełnionej funkcji Naczelnego Dowódcy, jest żołnierzem gotowym do służby u boku swojego władcy. Skrywa jednak bolesną tajemnicę — od lat darzy uczuciem księżniczkę Krymhildę. To miłość zakazana, na którą nigdy nie otrzyma zgody. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy Hunowie przygotowują się do inwazji, a na dworze pojawia się niespodziewany gość: Zygfryd, słynny pogromca smoków.

Tymczasem król, zdeterminowany, by wzmocnić swoje państwo, zaczyna poszukiwać nowej żony. Jego wybór pada na Brunhildę — legendarną królową Walkirię, obdarzoną starożytną magią. Aby zdobyć jej rękę, potrzebuje wsparcia zarówno Zygfryda, jak i Hagena. Rozpoczyna się epicka opowieść o miłości, ambicjach i wojnie, prowadząca do dramatycznego i katastrofalnego finału.

Cyrill Boss i Philipp Stennert są reżyserami i współautorami scenariusza razem z Doronem Wisotskym. Projekt oparty jest na książce Wolfganga Hohlbeina zatytułowany Hagen von Tronje, która opowiada o Hagenie, jednej z najważniejszych postaci z Pieśni o Nibelungach.

Źródło: materiały prasowe

Adam Siennica
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

placeholder

placeholder

