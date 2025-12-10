Fot. Disney+

Reklama

Operacja zakupu Warner Bros. przez Netflixa jest w toku. Przedstawiciele obu przedsiębiorstw są dobrej myśli, ale Paramount spróbowało wrogiego przejęcia i skontaktowało bezpośrednio z akcjonariuszami Warnera, którzy dostali dziesięć dni na rozpatrzenie lukratywnej oferty na ponad 100 miliardów dolarów. Jeśli operacja pójdzie po myśli Netflixa, gigant streamingowy przejmie m.in. DC Studios, HBO Max, a także np. Harry'ego Pottera i Władcę Pierścieni. Okazuje się, że Warner nie był jedynym potencjalnym celem Netflixa.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: sezon 2, odcinek 1 i 2 - recenzja

Bloomberg informuje, iż w przeszłości Netflix zastanawiał się nad zakupem... Disneya. Nie wiadomo, jakie pieniądze gigant streamingowy był w stanie wyłożyć na tę operację. Gdyby się powiodła, to w ręce Netflixa trafiłyby m.in. Gwiezdne Wojny, cały Marvel, ale też parki rozrywki Disneyland.

Netflix zastanawiał się również nad zakupem Electronic Arts, ale tutaj szybsza okazała się grupa inwestorów na czele z Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej.

Te filmy, seriale, studia i franczyzy trafią w ręce Netflixa jeśli operacja z Warnerem się powiedzie