ACTION! – legenda salonów gier wraca na salony. Niesamowity zestaw Time Crisis na 30-lecie!

Kultowa seria Time Crisis kończy w tym roku 30 lat (how do you do fellow kids?) i z tej okazji wraca w wydaniu, które rozwiązuje największy ból głowy fanów gier na pistolety świetlne: teraz działają na nowoczesnych telewizorach!

G’AIM’E Time Crisis 30th Anniversary Ultimate Pack to spełnienie marzeń każdego domorosłego Agenta Millera. Zapomnij o wyciąganiu z piwnicy ciężkiego telewizora kineskopowego – nowa technologia sprawia, że celowanie jest precyzyjne nawet na płaskich ekranach LCD i OLED. W zestawie znajdziesz dwa kontrolery w kształcie pistoletów, wyposażone w wyłączalny system odrzutu (recoil), który "kopie" przy każdym strzale, dodając rozgrywce mięsistości. Oprócz pistoletów w zestawie Ultimate znajdują się też kolekcjonerskie gadżety. W zestawie znajdują się też trzy inne gry (Point Blank i dwie części Steel Gunner), ale umówmy się, że tylko Time Crisis wciąż nadaje się do grania i wzbudza emocje.

fot. materiały prasowe

A co z najważniejszą mechaniką, czyli chowaniem się za przeszkodami? Twórcy pomyśleli i o tym – system obsługuje kultowe "krycie się", więc taktyczna wymiana ognia we własnym salonie jest równie emocjonująca, co w mrocznym salonie gier trzy dekady temu. To absolutny must-have na domówki – nic tak nie rozkręca imprezy, jak rywalizacja w najlepszą "strzelankę na szynach" w historii. Jedyny haczyk? Zestaw okazał się tak popularny, że trzeba go szukać na serwisach aukcyjnych!

Cena: od ok. 420 zł

Dla kogo: Dla weteranów automatów i każdego, kto chce bezkarnie postrzelać do telewizora.

Podsumowanie naEKRANIE: Najlepszy sposób na wyładowanie emocji po ciężkim dniu w biurze.