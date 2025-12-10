Sakamoto Days to hit anime Netflixa. Zwiastun aktorskiej wersji zadziwia
Sakamoto Days to taka historia, którą można na ogólnym poziomie porównać do Johna Wicka podkręconego do skrajności. Anime osiągnęło sukces na Netflixie, więc japońscy producenci przygotowali pełnometrażowy film aktorski. Pierwszy zwiastun trafił do sieci.
Do sieci trafił pierwszy teaser japońskiego filmu akcji Sakamoto Days opartego na mandze pod tym samym tytułem. Adaptacja anime stworzona dla Netflixa osiągnęła sporą popularność na świecie. Każdy, kto ją zna, dostrzeże w teaserze sceny wręcz żywcem przeniesione do kina aktorskiego. W rolę Taro Sakamoto wciela się Ren Meguro, aktor i idol muzyczny z grupy Snow Man.
Sakamoto Days - teaser filmu aktorskiego
Za sceny akcji w filmie aktorskim odpowiada Keiya Taguchi. Yuichi Fukuda (Gintama) wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza.
Sakamoto Days - opis fabuły
Od kiedy Sakamoto porzucił pracę zawodowego zabójcy, jego życie mija spokojnie. Prowadzi lokalny sklep spożywczy z kochającą żoną i córką. Przez ten czas stracił swoją formę. Nieoczekiwanie postać z jego przeszłości wpada do niego z ofertą, której nie może odmówić – "wróć do świata zabójców lub giń".
W obsadzie są również Fumiya Takahashi (Shin), Aya Ueto (Aoi Sakamoto) oraz Miyu Yoshimoto (Hana Sakamoto).
Sakamoto Days - premiera światowa kinowego filmu odbędzie się w Japonii 29 kwietnia 2026 roku.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1983, kończy 42 lat