Do sieci trafił pierwszy teaser japońskiego filmu akcji Sakamoto Days opartego na mandze pod tym samym tytułem. Adaptacja anime stworzona dla Netflixa osiągnęła sporą popularność na świecie. Każdy, kto ją zna, dostrzeże w teaserze sceny wręcz żywcem przeniesione do kina aktorskiego. W rolę Taro Sakamoto wciela się Ren Meguro, aktor i idol muzyczny z grupy Snow Man.

Sakamoto Days - teaser filmu aktorskiego

Za sceny akcji w filmie aktorskim odpowiada Keiya Taguchi. Yuichi Fukuda (Gintama) wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza.

Sakamoto Days - opis fabuły

Od kiedy Sakamoto porzucił pracę zawodowego zabójcy, jego życie mija spokojnie. Prowadzi lokalny sklep spożywczy z kochającą żoną i córką. Przez ten czas stracił swoją formę. Nieoczekiwanie postać z jego przeszłości wpada do niego z ofertą, której nie może odmówić – "wróć do świata zabójców lub giń".

W obsadzie są również Fumiya Takahashi (Shin), Aya Ueto (Aoi Sakamoto) oraz Miyu Yoshimoto (Hana Sakamoto).

Sakamoto Days - premiera światowa kinowego filmu odbędzie się w Japonii 29 kwietnia 2026 roku.