Allison Mack doczeka się podcastu. Gwiazda Tajemnic Smallville wcześniej pomagała liderowi sekty i trafiła do więzienia

fot. IMDb

Reklama

Allison Mack jest dobrze znana widzom między innymi z roli Chloe Sullivan, rezolutnej przyjaciółki Clarka Kenta, w którą wcielała się w emitowanym od 2001 do 2011 roku serialu Tajemnice Smallville. Znaczna część fanów aktorki bez wątpienia odwróciła się od niej po tym, jak wyszło na jaw, że werbowała kobiety do sekty NXIVM, przekonując je, że jest ona organizacją wpierającą rozwój osobisty. Liderem tej grupy był Keith Raniere. Miał on pod sobą liczne współpracownice, w tym właśnie Allison Mack. Zdaniem śledczych członkinie sekty były zmuszane do świadczenia usług se*sualnych jej liderowi. Wiadomo również, że sekta działała na zasadzie piramidy: członkowie płacili tysiące dolarów za kursy, które miały im przynieść awans w hierarchii.

W 2018 roku FBI aresztowało Allison Mack, oskarżając ją o handel ludźmi, spisek w celu handlu ludźmi w celach se*sualnych oraz spisek w celu pracy przymusowej. Później usłyszała kolejne zarzuty, od prania pieniędzy po wymuszenia i oszustwa tożsamościowe. W czerwcu 2021 roku aktorka została skazana na trzy lata więzienia po tym, jak przyznała się do pomagania liderowi sekty. On sam rok wcześniej został skazany na 120 lat więzienia między innymi za handel ludźmi w celach se*sualnych. Allison Mack nie ukrywa, że chce mieć z nim nic wspólnego. Przyznała też, że jej działania były "obrzydliwe, odrażające i nielegalne" i przeprosiła wszystkich, których skrzywdziła.

Na początku lipca 2023 roku Allison Mack została przedterminowo wypuszczona z zakładu karnego w kalifornijskim Dublinie, dzięki temu, że współpracowała ze służbami prowadzącymi śledztwo. Okazuje się, że aktorka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w sprawie sekty.

Allison Mack opowie swoją historię w podcaście

Allison Mack od czasu wyjścia na wolność wycofała się z życia publicznego. W zagranicznych mediach niedawno pojawiły się jedynie plotki o tym, że wzięła ślub. Okazuje się, że aktorka wróci do swojej przeszłości 10 listopada 2025 roku. Tego dnia swojej premiery doczeka się pierwszy odcinek podcastu CBC Uncover: Allison After NXIVM. 42-latka opowie o czasach, w których była uważana za wschodzącą gwiazdę telewizji i zdradzi, co doprowadziło do tego, że została jedną z najbardziej znanych członkiń sekty NXIVM. Ekskluzywny wywiad z aktorką poprowadzi pisarka Natalie Robehmed. W podcaście nie zabraknie również wypowiedzi osób, które miały okazję poznać Allison Mack przed, w trakcie i po jej zaangażowaniu w grupę.

Wspomniany podcast najprawdopodobniej będzie dostępny na oficjalnej stronie CBC.