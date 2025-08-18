Andrzej Nejman debiutował w filmie jako ośmiolatek. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama
Andrzej Nejman debiutował w filmie jako ośmiolatek.

Andrzej Nejman przez kilkanaście lat był dyrektorem teatru. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Andrzej Nejman przez kilkanaście lat był dyrektorem teatru.
Ania Szczudlińska
fot. materiały prasowe Polsat
Andrzej Nejman to aktor filmowy, serialowy i teatralny oraz reżyser. Przez 13 lat był dyrektorem warszawskiego Teatru Kwadrat. W trakcie swoich kadencji wyreżyserował większość hitów tego teatru, stworzył wiele adaptacji i przekładów anglojęzycznych sztuk teatralnych na język polski. Od 5 września 2025 roku artystę można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Co warto o nim wiedzieć?

Ile lat ma Andrzej Nejman i skąd pochodzi?

Andrzej Nejman urodził się 5 listopada 1974 roku. W 2025 roku skończy 51 lat. Pochodzi z Włocławka. Obecnie mieszka w Warszawie. 

Jakie wykształcenie ma Andrzej Nejman?

Andrzej Nejman jest absolwentem Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. 

Czy Andrzej Nejman jest w związku?

Andrzej Nejman od 1998 roku jest mężem Małgorzaty. 

Czy Andrzej Nejman ma dzieci?

Andrzej Nejman ma dwoje dzieci - syna Jakuba i córkę Martę.

 Role i kariera Andrzeja Nejmana

Andrzej Nejman swój debiut aktorski zaliczył już jako ośmiolatek, występując w filmie Rozalka Olaboga w roli Felka Miecucha. Szerokiej publiczności dał się zapamiętać w serialu Złotopolscy jako niesforny wnuk Waldek. Zagrał w wielu filmach, które mają miano kultowych, m.in. Poranek kojota, Szamanka, Spona czy Żeby nie było śladów. Aktor wciela się też w rolę szlachcica Władysława w głośnym 1670 oraz bandytę-lowelasa Roberta w serialu Teściowie. Andrzej Nejman stworzył przestrzeń do prób i wernisaży pod nazwą Nejman Studio. Ma swój teatr impresaryjny Nejman Komedie, w którym produkuje sztuki teatralne. Można go zobaczyć w spektaklach: Tydzień nie dłużej i Nie książka zdobi człowieka, jest reżyserem sztuki Toskania. Całe życie. Tworzy także dekoracje spektakli teatralnych.

Andrzej Nejman prowadzi profil na Instagramie o nazwie @andrzejnejman.

Źródło: Polsat

Wydawca

