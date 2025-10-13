Wnuk Warrenów ostrzega przed prawdziwą Annabelle. Odniósł się do jej nowego właściciela

fot. Warner Bros.

Lalka Annabelle (nazywana również Raggedy Ann) jest dobrze znana między innymi fanom Obecności. Przypomnijmy, że seria horrorów opowiada o prawdziwych przypadkach badanych przez demonologów Eda i Lorraine Warrenów. Badaczka zjawisk paranormalnych (zmarła w 2019 roku) niejednokrotnie ostrzegała, że prawdziwej Annabelle pod żadnym pozorem nie można przemieszczać, ponieważ jest opętana przez demona i może stanowić poważne zagrożenie.

Słowa Lorraine Warren nie przekonały jednak osób odpowiedzialnych za promocję filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, które w maju 2025 roku postanowiły wyciągnąć lalkę z Warrens' Occult Museum, po czym wysłać ją w... trasę po USA. Na początku sierpnia tego roku lalka trafiła pod opiekę Matta Rife'a. Popularny amerykański komik kupił dom i muzeum Warrenów niedługo po tym jak poprzedni właściciel lalki, Dan Rivera, zmarł na zawał serca. 54-latek został znaleziony w pokoju hotelowym niedługo po tym, jak wziął udział w jednym z pokazów z udziałem prawdziwej Annabelle. Spora część internautów wciąż wierzy w to, że ta może być niebezpieczna i pod żadnym pozorem nie powinna była opuszczać muzeum. Okazuje się, że takie samo zdanie ma wnuk Warrenów.

Prawdziwa Annabelle naprawdę jest opętana? Wnuk Warrenów ostrzega

Chris McKinnell, syn Judy Spery (córki Warrenów), na początku października 2025 roku wypowiedział się na temat ostatnich wydarzeń z udziałem prawdziwej Annabelle w podcaście Reel Appreciation. Prowadzący Maria Elizabeth Darnell i David Clair-Bennett postanowili zapytać go, co sądzi na temat tego, że Matt Rife został nowym właścicielem domu i muzeum Warrenów. W odpowiedzi 61-latek stwierdził, że wcześniej nie wiedział o istnieniu komika. Zaraz potem wspomniał, że znacznie bardziej martwi go fakt, że mąż jego matki - Tony Spera - wyraził zgodę na wcześniej wspomnianą trasę prawdziwej Annabelle po USA. Judy i Tony wspólnie prowadzą Nowoangielskie Towarzystwo Badań Paranormalnych (NESPR), założone przez Warrenów, i często organizują konwencje poświęcone zjawiskom paranormalnym. Chris McKinnell ostrzegł, że lalka naprawdę może być niebezpieczna i nigdy nie powinna była opuszczać muzeum:

Moim zdaniem to [trasa prawdziwej Annabelle po USA] było bardzo niebezpieczna. [Tony Spera] dopuścił się zdrady wobec wszystkiego, co moi dziadkowie robili przez całe swoje życie. (...) Mój dziadek popełnił błąd, nazywając to miejsce ''muzeum''. Nigdy nie było otwarte dla publiczności. To błędne przekonanie. [Spotkania z lalką] zawsze odbywały się na specjalne zaproszenie, jedna lub dwie osoby, w bardzo małych grupach, z konkretnymi instrukcjami – niczego nie dotykać, nie traktować niczego z brakiem szacunku, nie próbować się z nikim komunikować.

Chris McKinnell dodał, że nie pochwala tego, jak internauci obecnie traktują prawdziwą Annabelle:

Co oni teraz robią? Kręcą filmy na TikToku, w których opowiadają o tych wszystkich sprawach. Próbują się z nimi [demonami] porozumieć. Dla mnie to miejsce [muzeum Warrenów] jest Czarnobylem zjawisk paranormalnych i strasznie mnie drażni to, co może się tam wydarzyć.