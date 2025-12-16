Reklama
Autentyczni: goście 3. sezonu ujawnieni. Kiedy premiera?

Autentyczni wracają na antenę TVN. Kto tym razem odpowie na niełatwe pytania wyjątkowych dziennikarzy? Poznajcie szczegóły.
fot. materiały prasowe TVN
Program Autentyczni doczeka się kolejnych odcinków. Po inspirujących rozmowach z Robertem Makłowiczem, Natalią Kukulską, Matą, Magdą Gessler, Marcinem Prokopem, Maciejem Stuhrem (który w pierwszych pięciu odcinkach pełnił rolę moderatora), Maciejem Zakościelnym oraz Justyną Kowalczyk-Tekieli przyszedł czas na nowych rozmówców. Przypomnijmy, że Autentyczni to nie tylko znane twarze, ale przede wszystkim uczestnicy – osoby w spektrum autyzmu, które wcielą się w rolę dziennikarzy. W nowej przestrzeni, z nowymi osobami na pokładzie i z pomocą Doroty Wellman w roli moderatorki wprowadzą do rozmowy wyjątkową wrażliwość oraz świeże spojrzenie, podejmując wyzwanie zadawania pytań, na które nikt wcześniej się nie odważył.  

Autentyczni to cykl spotkań, który na nowo definiuje pojęcie wywiadu. W roli prowadzących występują osoby w spektrum autyzmu, zadając pytania z zupełnie innej perspektywy – często odważnie, bez zbędnych konwenansów, ale zawsze z potrzeby autentycznego zrozumienia świata, drugiego człowieka oraz samych siebie. To właśnie ten szczery i nieprzewidywalny dialog sprawia, że rozmowy zostają w pamięci na długo. Program w subtelny, ale wyrazisty sposób udowadnia, że neuroróżnorodność może być realną siłą – nie tylko w mediach, ale także w szerszym kontekście społecznym. Kto będzie gościem kolejnych odcinków?

Autentyczni z dwoma nowymi odcinkami. Kto w nich wystąpi?

Pierwszym rozmówcą w nowym odcinku programu Autentyczni będzie zaskakująca, nieprzewidywalna, zawsze prawdziwa Agnieszka Chylińska. To artystka, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Wokalistka, autorka tekstów, osobowość telewizyjna. Podczas spotkania z uczestnikami  formatu odpowie na wiele nieoczywistych i dociekliwych pytań. Gościem świątecznego wydania Autentycznych będzie również Maciej Maleńczuk. Muzyk, poeta, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych artystów polskiej sceny muzycznej.

Autentyczni: kiedy oglądać nowe odcinki?

Premierowe odcinki programu Autentyczni można będzie obejrzeć 25 i 26 grudnia 2025 roku o 11:25 na antenie TVN. 

Źródło: TVN

