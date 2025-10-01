Awantura o kasę z castingiem do nowego sezonu. Jak się zgłosić?

fot. materiały prasowe Polsat

Awantura o kasę była jednym z największych telewizyjnych fenomenów początku XXI wieku. Emitowana w latach 2000–2003 w Polsacie, wyróżniała się innowacyjną formułą licytacji pytań i nieprzewidywalnością przebiegu gry. Prowadzący Krzysztof Ibisz stworzył z teleturnieju prawdziwe show, które stało się stałym punktem programu w każdym polskim domu. Przypomnijmy, że ten kultowy teleturniej powrócił do emisji jesienią 2024 roku po prawie 20 latach przerwy. W obecnej jesiennej ramówce widzowie mogą oglądać jego 3. sezon. Dla fanów tego formatu mamy dobrą informację właśnie ruszył nabór uczestników do czwartego sezonu.

Awantura o kasę: casting do nowego sezonu wystartował. Jak się zgłosić?

Teraz i ty masz szansę dołączyć do elitarnego grona graczy Awantury o kasę ludzi, którzy odważyli się stanąć w świetle reflektorów i powalczyć o najwyższe stawki. To wyjątkowa okazja, by znaleźć się w programie, który od lat elektryzuje widzów i nie daje o sobie zapomnieć! Co zrobić, by wziąć udział w programie?

Aby zgłosić się do udziału w programie Awantura o kasę należy wypełnić formularz castingowy. Warto wspomnieć, że zainteresowanie udziałem w teleturnieju Awantura o kasę przerosło wszelkie oczekiwania produkcji - do tej pory do programu zgłosiło się ponad 15 tysięcy drużyn. Jednak grono uczestników jest bardzo elitarne - w trzecim sezonie, w 22 odcinkach, wystąpiło 268 uczestników, tworzących w sumie 67 drużyn. Co ciekawe, do udziału zgłaszają się Polacy nie tylko z kraju, ale również ci, którzy specjalnie przyjeżdżają z całego świata, by spróbować swoich sił w legendarnym teleturnieju. Uczestnicy programu podkreślają wyjątkową atmosferę – zarówno podczas castingów, jak i w studiu, w którym nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa niezastąpiony Krzysztof Ibisz.

Na planie teleturnieju spotykają się przedstawiciele wszystkich środowisk i zawodów. Dotychczas, wśród uczestników znaleźli się już chociażby: spawaczka, pilot, doktor filozofii czy... patolożka, ale także: górnicy, lekarze, policjanci, leśnicy, rolniczki, strażnicy więzienni, wykładowcy akademiccy czy maturzyści. To właśnie ta różnorodność i barwne osobowości sprawiają, że program ogląda się z taką przyjemnością.