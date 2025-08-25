Awantura o kasę z odcinkiem specjalnym. Kto wystąpi i kiedy oglądać?

fot. materiały prasowe Polsat

Awantura o kasę była jednym z największych telewizyjnych fenomenów początku XXI wieku. Emitowana w latach 2000–2003 w Polsacie, wyróżniała się innowacyjną formułą licytacji pytań i nieprzewidywalnością przebiegu gry. Prowadzący Krzysztof Ibisz stworzył z teleturnieju prawdziwe show, które stało się stałym punktem programu w każdym polskim domu. Przypomnijmy, że ten kultowy teleturniej powrócił do emisji jesienią 2024 roku po prawie 20 latach przerwy. Już niebawem wystartuje jego nowy sezon, który rozpocznie się wyjątkowo. Specjalny odcinek to powrót do tradycji w odświeżonej i jeszcze bardziej widowiskowej formie – tym razem w wydaniu pełnym gwiazd, śmiechu i emocji. Co się w nim wydarzy?

Awantura o kasę: kto zagra w odcinku specjalnym?

W specjalnym odcinku Awantury o kasę widzowie zobaczą emocjonujące starcie czterech wyjątkowych drużyn. Na start do rywalizacji stanie ekipa Must Be the Music, reprezentowana przez artystów związanych z programem: Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Natalię Szroeder, Dawida Kwiatkowskiego oraz Miuosha. Do gry włączy się także drużyna Tańca z Gwiazdami – uwielbianego przez miliony Polaków tanecznego show, w którym pasja i emocje zawsze idą w parze. W składzie drużyny pojawią się: Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda, Jacek Jeschke i Maria Jeleniewska. Nie zabraknie również przedstawicieli najmłodszego formatu telewizji Polsat czyli gwiazd telewizji śniadaniowej halo tu Polsat. W tej ekipie znajdą się: Ewa Wachowicz, Paulina Sykut-Jeżyna, Maciek Rock i Maciej Kurzajewski. Jedna z nich zmierzy się z mistrzowską drużyną "Kabareciarzy" (Robert Korólczyk, Tomasz Nowaczyk, Olga Łasak i Piotr Guma Gumulec) – władców rozrywki, ciętej riposty i scenicznego humoru, którzy z pewnością rozbawią publiczność do łez.

Rywalizacja w studiu będzie zacięta – jak zawsze w Awanturze o kasę nie zabraknie emocjonujących licytacji, ekscytujących pytań, niespodziewanych zwrotów akcji oraz potyczek, które do ostatniej chwili będą trzymały widzów w napięciu. Najważniejsze jednak jest to, że cała wygrana zostanie przekazana na cele Fundacji Polsat, która od lat pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom. Dzięki temu rozrywka połączy się z realną pomocą i pięknym gestem solidarności gwiazd z najmłodszymi.

Awantura o kasę: kiedy oglądać odcinek specjalny?

Odcinek specjalny teleturnieju Awantura o kasę będzie miał swoją premierę w niedzielę 31 sierpnia o 17:30 na antenie Polsatu.

Awantura o kasę: odcinek specjalny - drużyny