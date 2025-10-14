Siostra Bagiego z ważnym przesłaniem do fanów. 'Nie chcemy być wykluczani z grona ludzi'

5. odcinek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami z pewnością dostarczył widzom wielu emocji. Uczestnicy zaprezentowali się na parkiecie w towarzystwie swoich bliskich. Marcin Rogacewicz zatańczył ze swoją mamą, tuż przed występem wyznał, że nie mieli ze sobą kontaktu przez 12 lat. Równie wzruszającym momentem był taniec zamykający ten epizod. Mikołaj „Bagi” Bagiński zatańczył salsę z elementami hip-hopu wraz ze swoją młodszą siostrą. Matylda, która ma zespół Downa, skradła serca jurorów i widzów. Tuż przed swoim występem postanowiła zaapelować do fanów.
Matylda Bagińska z ważnym przesłaniem do ludzi
Mikołaj „Bagi” Bagiński jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i to właśnie tam kilka godzin po odcinku rodzinnym opublikował filmik z Matyldą w roli głównej. Influencer zdradził, że wyprosiła wszystkich z garderoby, aby nagrać kilka słów od siebie. Dziewczyna powiedziała m.in. że osoby z jej chorobą, czyli zespołem Downa, mają takie same prawa jak każdy człowiek. Dodała też, że nie chcą być wykluczani z grona ludzi. Wspominała, że mają w sobie cząstkę dziecka, a dorośli są jej pozbawieni i nie chcą jej pielęgnować:
Poruszające nagranie Matyldy Bagińskiej możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: Pudelek