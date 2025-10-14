Siostra Bagiego z ważnym przesłaniem do fanów. 'Nie chcemy być wykluczani z grona ludzi'

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

5. odcinek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami z pewnością dostarczył widzom wielu emocji. Uczestnicy zaprezentowali się na parkiecie w towarzystwie swoich bliskich. Marcin Rogacewicz zatańczył ze swoją mamą, tuż przed występem wyznał, że nie mieli ze sobą kontaktu przez 12 lat. Równie wzruszającym momentem był taniec zamykający ten epizod. Mikołaj „Bagi” Bagiński zatańczył salsę z elementami hip-hopu wraz ze swoją młodszą siostrą. Matylda, która ma zespół Downa, skradła serca jurorów i widzów. Tuż przed swoim występem postanowiła zaapelować do fanów.

Matylda Bagińska z ważnym przesłaniem do ludzi

Mikołaj „Bagi” Bagiński jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i to właśnie tam kilka godzin po odcinku rodzinnym opublikował filmik z Matyldą w roli głównej. Influencer zdradził, że wyprosiła wszystkich z garderoby, aby nagrać kilka słów od siebie. Dziewczyna powiedziała m.in. że osoby z jej chorobą, czyli zespołem Downa, mają takie same prawa jak każdy człowiek. Dodała też, że nie chcą być wykluczani z grona ludzi. Wspominała, że mają w sobie cząstkę dziecka, a dorośli są jej pozbawieni i nie chcą jej pielęgnować:

Osoby jak ja, z zespołem Downa, mają cząstkę dziecka, której dorośli w ogóle nie mają w sobie, uciekają od tego. To jest przykre bardzo, ale gdy popatrzą na osoby jak ja i moi przyjaciele z zespołem Downa to odkryją to swoje wewnętrzne dziecko. Osoby jak ja, mają charakter taki, że są bardziej wrażliwe na wszystko. Wszystko przeżywają w sobie, są bardziej empatyczni, współczują. Bardzo wspierają innych do działania, żeby być motywacją, bo to jest super, że my jesteśmy autentyczni i prawdziwi, tak samo mamy emocje, tak samo czujemy złość, tak samo czujemy dumę, euforię. Osoby jak ja i wy, mamy poczucie humoru, uwielbiamy żartować, śmiech to zdrowie. Mamy prawo, żeby pracować, żeby się śmiać, uśmiechać się, być między wami. Nie chcemy być wykluczani z grona ludzi, hejtowi mówimy dość. Koniec z hejtem. My to czujemy bardziej, my sobie pomagamy, ale też potrzebujemy waszej pomocy i wsparcia. Jeżeli mamy istnieć to dzięki wam, otwórzcie swoje głowy i serca dla nas. Kocham każdego z was.

Poruszające nagranie Matyldy Bagińskiej możecie zobaczyć poniżej: