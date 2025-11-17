fot. materiały prasowe Polsat

Za nami pełen emocji finał jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami. W niedzielę 16 listopada 2025 roku o Kryształową Kulę oraz czek na 200 tysięcy złotych walczyli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj "Bragi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Pary zaprezentowały trzy choreografie, a o tym, kto zasłużył na wygraną, zadecydowali widzowie. Faworytem okazał się Mikołaj "Bagi" Bagiński. Niedługo po odebraniu nagrody influencer zdradził, że przeznaczy swój czek na pewne stowarzyszenie.

Na co Bagi przeznaczy pieniądze wygrane w Tańcu z Gwiazdami?

Bagi w Tańcu z Gwiazdami mógł liczyć na wsparcie nie tylko ze strony swoich fanów, ale też bliskich. Na widowni nie brakowało m.in. jego siostry, która ma zespół Downa. Matylda wystąpiła nawet na parkiecie w rodzinnym odcinku. Widzowie mieli okazję przekonać się wtedy, że Bagi bardzo ją wspiera. Okazuje się, że influencerowi nie są obojętne również inne osoby z zespołem Downa. Pod koniec finałowego odcinka wyjawił, że czek na 200 tysięcy złotych przeznaczy na stowarzyszenie, które je wspiera:

Nie chciałem tego mówić nigdzie przed odcinkiem finałowym, ale całe te 200 tysięcy wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem Downa.