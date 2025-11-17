Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Bagi wygrał Taniec z Gwiazdami. Wiadomo na co przeznaczy 200 tysięcy złotych

Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dobiegła końca. Kryształową Kulę oraz czek na 200 tysięcy złotych zdobył Mikołaj ''Bagi'' Bagiński. Niedługo po ogłoszeniu werdyktu influencer zdradził, na co przeznaczy swoją wygraną.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
Polsat taniec z gwiazdami
Bagi w Tańcu z Gwiazdami fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Za nami pełen emocji finał jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami. W niedzielę 16 listopada 2025 roku o Kryształową Kulę oraz czek na 200 tysięcy złotych walczyli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj "Bragi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Pary zaprezentowały trzy choreografie, a o tym, kto zasłużył na wygraną, zadecydowali widzowie. Faworytem okazał się Mikołaj "Bagi" Bagiński. Niedługo po odebraniu nagrody influencer zdradził, że przeznaczy swój czek na pewne stowarzyszenie

Na co Bagi przeznaczy pieniądze wygrane w Tańcu z Gwiazdami?

Bagi w Tańcu z Gwiazdami mógł liczyć na wsparcie nie tylko ze strony swoich fanów, ale też bliskich. Na widowni nie brakowało m.in. jego siostry, która ma zespół Downa. Matylda wystąpiła nawet na parkiecie w rodzinnym odcinku. Widzowie mieli okazję przekonać się wtedy, że Bagi bardzo ją wspiera. Okazuje się, że influencerowi nie są obojętne również inne osoby z zespołem Downa. Pod koniec finałowego odcinka wyjawił, że czek na 200 tysięcy złotych przeznaczy na stowarzyszenie, które je wspiera:

Nie chciałem tego mówić nigdzie przed odcinkiem finałowym, ale całe te 200 tysięcy wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem Downa.

Źródło: Polsat

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
Polsat taniec z gwiazdami
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

3,6

2005
Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami Rozrywka

Najnowsze

1 The Owl House
-

Autorka hitu Disney+ zachęca do piracenia swojego serialu i anulowania subskrypcji. Chodzi o AI

2 Tom Cruise - honorowy Oscar
-

Tom Cruise otrzymał honorowego Oscara! Wzruszająca przemowa aktora

3 Superman
-

Człowiek ze stali vs. Superman - Snyder wskazuje większy hit. DC Crime to nie nazwa nowego serialu

4 Gal Gadot - Wonder Woman
-
Plotka

Nowa Wonder Woman szybciej, niż myśleliśmy? Tajemnicze ogłoszenie zrodziło falę komentarzy

5 Star Trek
-

Nowy Star Trek - legenda uniwersum komentuje ogłoszenie filmu. Ma radę dla reżyserów

6 Xbox - logo
-
Plotka

Xbox szykuje kolejne show? Nowa prezentacja może być bliżej, niż myślimy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV