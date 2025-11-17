Jeden z najlepszych aktorów wszech czasów, mimo 6 Złotych Malin. Chalamet chwali gwiazdora

fot. materiały prasowe

Reklama

Timothée Chalamet i Adam Sandler dnia 15 listopada pojawili się w szkole Fairfax High School w Los Angeles, by opowiedzieć zgromadzonej widowni o swoich karierach i rzemiośle. W trakcie spotkania wyświetlano klipy z różnych filmów z ich udziałem. Wśród nich był Lewy sercowy w reżyserii Paula Thomasa Andersona, w którym Sandler grał główną rolę. To właśnie wtedy Chalamet pochwalił umiejętności kolegi po fachu:

To jeden z najważniejszych występów. Robi wrażenie i głęboko porusza. Jako młody aktor, który zna cię głównie z ról komediowych, zobaczenie się w czymś tak innym sprawiło, że pomyślałem: „Wow, jest niesamowitym aktorem. Mam nadzieję, że kiedyś dam równie dobry występ” – powiedział Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet chwali Adama Sandlera

Rzeczywiście, Adam Sandler jest znany przede wszystkim z komedii i slapstickowego humoru. Duże dzieci, Nie zadzieraj z fryzjerem, Żona na niby, Jack i Jill i Spadaj, tato to tylko kilka znanych produkcji z jego portfolio. Dlatego wiele osób mogą zaskoczyć słowa Chalameta. Należy jednak pamiętać, że starszy artysta sprawdził się również w bardziej ambitnych i dramatycznych rolach. Poza tym komedia to także sztuka.

Wiem, że w tym wszystkim nie chodzi o nagrody, bla, bla bla... ale powinieneś mieć w rękach złotego człowieczka, ponieważ, serio, jesteś jednym z najlepszych aktorów wszech czasów – podsumował Timothée Chalamet, mając na myśli zapewne Oscara. Adam Sandler do tej pory nie miał nawet żadnej nominacji do tej prestiżowej nagrody, za to zdobył sześć Złotych Malin.

Adam Sandler również pochwalił Timothée Chalameta. „To, co robisz dla kina i dla wszystkich, przekracza wszelkie granice. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co dla nas szykujesz w przyszłości” – pochwalił młodszego kolegę.

Timothée Chalamet: najlepsze filmy wg Rotten Tomatoes