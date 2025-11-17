Jeden z najlepszych aktorów wszech czasów, mimo 6 Złotych Malin. Chalamet chwali gwiazdora

Timothée Chalamet i Adam Sandler dnia 15 listopada pojawili się w szkole Fairfax High School w Los Angeles, by opowiedzieć zgromadzonej widowni o swoich karierach i rzemiośle. W trakcie spotkania wyświetlano klipy z różnych filmów z ich udziałem. Wśród nich był Lewy sercowy w reżyserii Paula Thomasa Andersona, w którym Sandler grał główną rolę. To właśnie wtedy Chalamet pochwalił umiejętności kolegi po fachu:
Timothée Chalamet chwali Adama Sandlera
Rzeczywiście, Adam Sandler jest znany przede wszystkim z komedii i slapstickowego humoru. Duże dzieci, Nie zadzieraj z fryzjerem, Żona na niby, Jack i Jill i Spadaj, tato to tylko kilka znanych produkcji z jego portfolio. Dlatego wiele osób mogą zaskoczyć słowa Chalameta. Należy jednak pamiętać, że starszy artysta sprawdził się również w bardziej ambitnych i dramatycznych rolach. Poza tym komedia to także sztuka.
Adam Sandler również pochwalił Timothée Chalameta. „To, co robisz dla kina i dla wszystkich, przekracza wszelkie granice. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co dla nas szykujesz w przyszłości” – pochwalił młodszego kolegę.
Źródło: Variety