Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Seth Meyers na celowniku Donalda Trumpa. Kolejny prowadzący pożegna się z talk-show?

Prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych zaatakował Setha Meyersa, prowadzącego talk-show dla NBC. Nawołał też do jego zwolnienia. Jeden z członków amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności nie pozostał bierny.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  donald trump 
seth meyers
Seth Meyers fot .YouTube (Late Night with Seth Meyers
Reklama

Po kontrowersji związanej z usunięciem programu Jimmy'ego Kimmela, na co naciskał prezydent Donald Trump, teraz podobna sytuacja dotyczy Setha Meyersa, innego prowadzącego wieczornego talk-show. Prezydent Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem mediów społecznościowych zarzucił mu brak talentu, nawołał do jak najszybszego zwolnienia przez stację NBC i stwierdził, że jego oglądalność jest katastrofalna. Stało się to po odcinku, w którym Meyers omówił sprawę maili Jeffreya Epsteina, w których wielokrotnie padło nazwisko Trumpa.

Co ciekawe, wszystko to podał dalej Brendan Carr, jeden z członków zarządu amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności, który w sprawie Kimmela również stanął po stronie Donalda Trumpa i wielokrotnie sugerował w rozmaitych wywiadach możliwą konieczność zwolnienia prowadzącego. Do tego faktycznie doszło, ale odbiło się to czkawką osobom decyzyjnym, ponieważ wzrosło anulowanie subskrypcji Disney+ i Hulu, do którego nawoływały nawet gwiazdy Hollywood. Między innymi Oscar Isaac porównał tę sytuację do faszyzmu i uznał, że nie powróci do produkcji Disneya, dopóki ten staje po stronie takich praktyk. Co ciekawe, Carr ostatnią niedzielę spędził w towarzystwie prezydenta USA w jego posiadłości w Mar-a-Lago.

Ani Seth Meyers ani rzecznik prasowy NBC nie skomentowali jeszcze tej sytuacji.

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  donald trump 
seth meyers
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Varanasi
-

Indie szykują Bonda i Indianę Jonesa w jednym. Mało? W filmie będą też podróże w czasie

2 24. Dzień próby (2001) - 74%
-

Ethan Hawke o "przerażającej" współpracy z Denzelem Washingtonen. Zrobił mu prawdziwy dzień próby

3 Concord
-

Pamiętacie jeszcze Concord? Grupa fanów "wskrzesiła" grę

4 Alyssa Carson: Ready for Liftoff - serial science fiction
-

Ten serial science fiction będzie przełomem. Mars ożyje jak nigdy, ale produkcja wywoła burzę

5 Adam Sandler – 440 mln USD
-

Jeden z najlepszych aktorów wszech czasów, mimo 6 Złotych Malin. Chalamet chwali gwiazdora

6 Diabelstwò
-

Diabelstwó: przeczytaj pierwszy rozdział powieści grozy Macieja Lewandowskiego

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV