Pamiętacie jeszcze Concord? Grupa fanów "wskrzesiła" grę

Concord to jeden z najbardziej zaskakujących przypadków ostatnich lat w branży gier. Po głośnych zapowiedziach i efektownych zwiastunach tytuł zadebiutował w sierpniu 2024 roku, by po zaledwie kilku tygodniach zakończyć swój żywot. Sony zdecydowało się zamknąć serwery, wycofać grę ze sprzedaży oraz zwrócić pieniądze klientom. Początkowo sugerowano, że rozważane są różne scenariusze, w tym ewentualny powrót produkcji w przyszłości, jednak ostatecznie Hermen Hulst z PlayStation Studios potwierdził definitywne porzucenie projektu.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy pogodzili się z losem Concord. Grupa fanów postanowiła przywrócić produkcję do działania — przynajmniej w ograniczonej formie. Jak poinformowali, dzięki własnym pracom udało im się ponownie uruchomić grę na prywatnych serwerach i rozegrać pełny mecz w trybie Clash Point. Twórcy nieoficjalnego projektu podkreślają, że rozgrywka jest możliwa, choć wciąż niepozbawiona błędów.

Po długim czasie spędzonym na inżynierii wstecznej i pracach nad serwerem udało nam się rozegrać mecz w Concord. To mecz, który rozegrałem z open_wizardem (nie zwracajcie uwagi na mój fatalny cel, tyle czasu spędziłem nad pracą, że nie miałem kiedy faktycznie grać). Projekt wciąż jest w toku. Da się grać, ale zawiera błędy - napisano na Discordzie.

Początkowo fani zachęcali społeczność do testów, jednak szybko wycofali zaproszenie w obawie przed potencjalnymi krokami prawnymi ze strony Sony, które mogłyby zakończyć ich inicjatywę. Jak na razie ograniczono się do usunięcia z YouTube materiałów z rozgrywką z prywatnych serwerów. Nie wiadomo więc, jak długo Concord w tej formie pozostanie dostępny.