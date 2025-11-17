Ethan Hawke o "przerażającej" współpracy z Denzelem Washingtonen. Zrobił mu prawdziwy dzień próby

fot. IMDb

Ethan Hawke i Denzel Washington mieli okazję razem wystąpić w filmie Dzień próby (2001) w reżyserii Antoine Fuqua. Pierwsza wspólna próba okazała się "przerażająca" dla Hawke'a, o czym opowiedział w najnowszym wywiadzie dla Variety.

Ethan Hawke o współpracy z Denzelem Washingtonem

Do obsadzenia Hawke'a przyczyniła się żona Washingtona, która namówiła go do obejrzenia filmu Hamlet. Washington wmówił reżyserowi, że chce, aby Hawke zagrał w Dniu próby, choć studio chciało obsadzić kogoś innego.

Więc przyszedłem na próbne zdjęcia, a on po prostu nie powiedział ani jednej kwestii ze scenariusza.

Okazało się, że aktor testował Hawke’a, żeby sprawdzić, czy będzie potrafił improwizować. Znalazł jednak sposób, aby poradzić sobie z tą sytuacją:

Po prostu improwizował. I naprawdę trudno było za nim nadążyć. A ja się starałem. [...] Właśnie nakręciłem film Taśma z [reżyserem Rickiem Linklaterem], który był dla mnie prawdziwym przełomem dla mojej pewności siebie. I powtarzałem sobie w myślach: "Dlaczego po prostu nie będziesz udawał, że Rick jest w pokoju?". Postaram się nie dać zastraszyć i po prostu wymyślałem kwestie, tak jak robiłem to z Rickiem.

Hawke stwierdził, że Washington chciał pokazać innym, że chce kogoś, z kim będzie mógł grać. Wiedział, że niezależnie od tego, kto zostanie obsadzony w tej roli, będzie musiał z nim współpracować przez 92% całego filmu. Aktor dodał, że Dzień próby był kluczowym momentem w jego karierze, a dynamika między ich postaciami sprawiła, że produkcja osiągnęła sukces. Zarobiła 104 mln dolarów przy budżecie 45 mln dolarów.