Ten serial science fiction będzie przełomem. Mars ożyje jak nigdy, ale produkcja wywoła burzę

Powstaje serial science fiction, który może być prawdziwą rewolucją dla całego gatunku. Seria dokumentalna Alyssa Carson: Ready for Liftoff​ pokaże unikalny, zachwycający krajobraz Marsa, ale wiele wskazuje na to, że i tak mocno podzieli ona widzów w odbiorze. 
Piotr Piskozub
Alyssa Carson: Ready for Liftoff - serial science fiction Disruptor Studios/Studio Blo
Kilka godzin temu serwis Variety doniósł o powstaniu nowego serialu science fiction, Alyssa Carson: Ready for Liftoff. Tytułową bohaterką produkcji dokumentalnej jest prawdziwa osoba - 24-letnia dziś Alyssa Carson, entuzjastka kosmosu, influencerka i astrobiolog. W sieci dała się poznać z podporządkowania całej swojej codzienności jednemu celowi: zostaniu pierwszym człowiekiem na Marsie. 

Kobieta uczestniczyła w licznych obozach kosmicznych organizowanych przez NASA, bierze udział w specjalnych programach astronautycznych, zdobyła licencję pilota i biegle włada 4 językami: angielskim, francuskim, hiszpańskim i mandaryńskim. Z Carson związane są jednak również wielkie kontrowersje: choć korzysta ona w sieci z pseudonimu "NASABlueberry", w rzeczywistości nie ma żadnych formalnych związków z Narodową Agencją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, co ta ostatnia podkreślała już kilka razy. Za wspomniane wcześniej obozy kosmiczne musiała po prostu zapłacić, podobnie jak każdy chętny. 

Mars na ekranie zachwyci, ale jest z nim potężny problem

W serialu science fiction opartym na książce Carson o tym samym tytule zobaczymy m.in. wizualizacje ludzkiego życia na Marsie w różnych przedziałach czasowych - za 10, 50 i 100 lat. Za powstanie produkcji odpowiada nie tylko jego główna bohaterka i zespół naukowców specjalizujących się w tematyce planetarnej, ale i indyjskie Studio Blo, które połączyło siły z amerykańskim Disruptor Studios. Tu zaczynają się jednak kolejne problemy, które zdążyły wywołać w sieci burzę: do zwizualizowania działań naszej cywilizacji na Czerwonej Planecie zostanie wykorzystana AI i to w stopniu fundamentalnym. 

Studio Blo, odpowiadające wcześniej m.in. za serię gier o sztucznej inteligencji, Warlord, z pracy przy nowym projekcie jest niezwykle "dumne". Internauci zwracają jednak uwagę na to, że firma już na tym etapie przedstawia użycie AI w serialu sci-fi tak, jakby to właśnie ono miało znajdować się w centrum przedsięwzięcia. Krytykowane są też słowa Chada Greulacha, szefa Disruptor Studios:

Ten projekt jest nie tylko przełomowy w koncepcji, ale i udowodni całej branży kreatywnej, że sztuczna inteligencja stanowi mniejsze zagrożenie, niż zakładaliśmy. To bardziej narzędzie do tworzenia historii i scen, których produkcja wcześniej byłaby niezwykle kosztowna. 

Najlepsze z najdokładniejszych naukowo filmów science fiction

arrow-left 25. Tenet (2020) – jak przyznał Christopher Nolan, starał się stworzyć swój film tak, by „praktycznie żaden aspekt na ekranie nie został zbudowany w oderwaniu od kwestii naukowych”. Źródło: materiały prasowe arrow-right
25. Tenet (2020) – jak przyznał Christopher Nolan, starał się stworzyć swój film tak, by „praktycznie żaden aspekt na ekranie nie został zbudowany w oderwaniu od kwestii naukowych”.
24. Wynalazek (2004) – to jeden z najlepiej pokazujących teoretyczne rozważania na temat podróży w czasie filmów w historii.
23. Kontakt (1997) – film ten powstał na podstawie książki legendarnego popularyzatora nauki i astronoma Carla Sagana. To on zadbał o to, by ta historia w wielu momentach skupiała się na aspektach naukowych z prawdziwego świata. Nie da się także ukryć, że cała opowieść jest swoistym hołdem dla poszukiwania cywilizacji pozaziemskich przez Instytut SETI.
22. Kobieta na Księżycu (1929) – mówimy tu o filmie, który powstał blisko 3 dekady przed wystrzeleniem na orbitę Sputnika. A jednak legendarny reżyser Fritz Lang znakomicie oddał w tej historii ówczesną wiedzę inżynieryjną i na temat kosmosu, pokazując choćby gigantyczną rakietę mknącą w kierunku Księżyca czy kłótnie ludzkości o znajdujące się tam dobra – w tym wodę, której istnienia na Srebrnym Globie dowiedziono dopiero wiele lat później.
21. Istota z innego świata (1951) – na słowa uznania zasługuje sposób, w jaki twórcy tego filmu zdecydowali się przedstawić odkrycie przez Ziemian statku kosmicznego – w kontakcie z nim ekspedycja badawcza na Antarktydzie używała choćby termitu i licznika Geigera, a widzowie mogli dowiedzieć się więcej na temat właściwości niektórych metali.
20. Raport mniejszości (2002) – niektóre rozwiązania z filmu i książki Philipa K. Dicka są już implementowane w otaczającym nas świecie, jak choćby w przypadku samochodów poruszających się bez kierowców czy zautomatyzowanych domów sterowanych za pomocą ludzkiego głosu.
19. Avatar (2009) – nie jest żadną tajemnicą, że tworząc wizję Pandory James Cameron odwoływał się do artykułów naukowych poświęconych astrobiologii i astrofizyce.
18. Gattaca – Szok przyszłości (1997) – w prawdziwym świecie także jest możliwe sztuczne zapładnianie zarodków i usuwanie wad genetycznych w ramach procesu znanego jako diagnostyka preimplantacyjna (PGD).
17. Nowy początek (2016) – w pracy nad filmem pomagali wybitni specjaliści od lingwistyki; to dzięki nim na ekranie sposób dekodowania języka obcych jest oddany z tak ogromną pieczołowitością.
16. Marsjanin (2015) – sposób uprawiania ziemniaków w marsjańskiej glebie przez głównego bohatera został później sprawdzony przez naukowców NASA w warunkach mających przypominać powierzchnię Czerwonej Planety. Odwołań do naukowych faktów w tej produkcji jest jednak więcej; są to choćby sposób produkcji wody, budowa schronu na Marsie, korzystanie z części prawdziwych łazików marsjańskich czy nawet budowa rakiety.
15. Interstellar (2014) – Christopher Nolan dbał o aspekty naukowe tak mocno, że do współpracy w roli konsultanta zaprosił m.in. wybitnego fizyka i laureata Nagrody Nobla, Kipa Thorne’a. To głównie dzięki niemu z ekranu dowiadujemy się o soczewkowaniu grawitacyjnym czy przyśpieszającym bądź zwalniającym w różnych miejscach wszechświata czasie. To także Thorne był współodpowiedzialny za stworzenie modelu Gargantui, który miał odzwierciedlić to, jak naprawdę może wyglądać czarna dziura.
14. Tajemnica Andromedy (1971) – choć w momencie premiery filmu ukazaną w nim historię wzięto za „wysoce nieprawdopodobną i niepotrzebnie wzbudzającą strach” dziś wiemy już, że niektóre drobnoustroje są w stanie przetrwać w przestrzeni kosmicznej. Co więcej, gdyby takowe dotarły do nas z kosmosu – choćby przemieszczając się na asteroidzie – stanowiłyby ogromne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt, których układ odpornościowy nie byłby przystosowany do ich zwalczania.
13. Moon (2009) – film pokazuje inżyniera Sama Bella, który pod koniec swojej 3-letniej misji samotnie wydobywa na Księżycu potrzebny ludzkości hel-3. NASA była tak zachwycona tą ekranową opowieścią, że zorganizowała cykl spotkań z jego twórcami, którzy tłumaczyli pracownikom różnorakie rozwiązania, na które zdecydowali się na ekranie.
12. Park Jurajski (1993) – w tym przypadku chodzi o posiłkowanie się najnowszymi odkryciami paleontologicznymi i sposób wizualnego przedstawienia dinozaurów na ekranie.
11. Ex Machina (2014) – film, który w odwołaniu do rzeczywistości pokazuje, w jakich kierunkach może rozwijać się sztuczna inteligencja. Nie chodzi tu wyłącznie o przejście przez AI testu Turinga, ale także o nabywanie przez nią cech przywodzących na myśl skłonność do manipulacji i przebiegłość.
10. WALL-E (2008) – ta animacja w przejmujący sposób ukazuje, jaka przyszłość może czekać ludzkość, jeśli nie zaczniemy zmieniać naszych nawyków – chodzi tu choćby o katastrofę klimatyczną, problem śmieci czy wprowadzanie maszyn zabierających ludziom pracę.
9. Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia (1951) – w tym filmie padają odwołania do kwestii energii nuklearnej i lotów kosmicznych; główny bohater rozwiązuje również skomplikowane zagadnienia matematyczno-fizyczne, w czym pomaga mu przedstawiciel obcej cywilizacji.
8. Zakochany bez pamięci (2004) – w pracy nad filmem pomogło kilku neurobiologów, którzy zadbali o właściwe przedstawienie funkcji poznawczych mózgu i to, jak sposób tworzenia przez nas pamięci jest powiązany z przeżywanymi przez ludzi stanami emocjonalnymi.
7. Ona (2013) – wielu naukowców i myślicieli zajmujących się tematyką komputerową chwaliło ten film za skrupulatne uchwycenie ewolucji sztucznej inteligencji, która przy dalszym rozwoju może stać się „ludzka”.
6. Obcy – 8. pasażer Nostromo (1979) – nawet hasło promocyjne tej produkcji („W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku”) samo w sobie jest odwołaniem do nauki. Na tym polu trzeba także pochwalić sposób, w jaki Ridley Scott zdecydował się przedstawić tytułowe Nostromo – w przeciwieństwie do wielu innych statków science fiction zachwycających pod kątem wizualnym ten pojazd wydaje się ciasny i odpychający swoim wyglądem. Zdecydowanie bliżej mu jednak do statków, którymi ludzkość w przyszłości powinna przemierzać w kosmosie dalekie odległości.
5. Grawitacja (2013) – kilka lat temu NASA uznała tę produkcję za jeden z najdokładniejszych, jeśli nie najdokładniejszy naukowo film w historii – wszystko dzięki sposobie działania grawitacji na ekranie.
4. Apollo 13 (1995) – produkcja powszechnie uznawana za „najbardziej realistyczny film o kosmosie w historii” (to cytat astronauty Chrisa Hadfielda). Pokazuje ona przebieg tytułowej, księżycowej misji z kwietnia 1970 roku, której załoga w wyniku piętrzących się problemów nie mogła wylądować na Srebrnym Globie. W produkcji znajdziemy wiele dialogów odnoszących się do aspektów naukowych – jak choćby w przypadku eksplozji w pojeździe kosmicznym czy właściwości dwutlenku węgla.
3. Blade Runner 2049 (2017) – wielu naukowców chwaliło tę produkcję za sposób, w jaki pokazuje ona skutki zmian klimatycznych i jakie mogą odcisnąć one piętno na krajobrazie naszej planety.
2. Metropolis (1927) – w tym legendarnym filmie obserwujemy wiele koncepcji i rozwiązań, które w prawdziwym świecie pojawiły się dopiero później: połączenia wideo, androidy, komputery, transport lotniczy czy klonowanie.
1. 2001: Odyseja kosmiczna (1968) – naukowa dokładność tego arcydzieła X Muzy jest doprawdy imponująca i odnajdziemy ją właściwie w każdej części opowieści: od samego projektu statku Discovery One przez sceny dokumentujące stan nieważkości po brak dźwięku w kosmosie.

Data premiery nie została ogłoszona. 

Źródło: Variety

Piotr Piskozub
