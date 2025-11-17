Ten serial science fiction będzie przełomem. Mars ożyje jak nigdy, ale produkcja wywoła burzę

Disruptor Studios/Studio Blo

Kilka godzin temu serwis Variety doniósł o powstaniu nowego serialu science fiction, Alyssa Carson: Ready for Liftoff. Tytułową bohaterką produkcji dokumentalnej jest prawdziwa osoba - 24-letnia dziś Alyssa Carson, entuzjastka kosmosu, influencerka i astrobiolog. W sieci dała się poznać z podporządkowania całej swojej codzienności jednemu celowi: zostaniu pierwszym człowiekiem na Marsie.

Kobieta uczestniczyła w licznych obozach kosmicznych organizowanych przez NASA, bierze udział w specjalnych programach astronautycznych, zdobyła licencję pilota i biegle włada 4 językami: angielskim, francuskim, hiszpańskim i mandaryńskim. Z Carson związane są jednak również wielkie kontrowersje: choć korzysta ona w sieci z pseudonimu "NASABlueberry", w rzeczywistości nie ma żadnych formalnych związków z Narodową Agencją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, co ta ostatnia podkreślała już kilka razy. Za wspomniane wcześniej obozy kosmiczne musiała po prostu zapłacić, podobnie jak każdy chętny.

W serialu science fiction opartym na książce Carson o tym samym tytule zobaczymy m.in. wizualizacje ludzkiego życia na Marsie w różnych przedziałach czasowych - za 10, 50 i 100 lat. Za powstanie produkcji odpowiada nie tylko jego główna bohaterka i zespół naukowców specjalizujących się w tematyce planetarnej, ale i indyjskie Studio Blo, które połączyło siły z amerykańskim Disruptor Studios. Tu zaczynają się jednak kolejne problemy, które zdążyły wywołać w sieci burzę: do zwizualizowania działań naszej cywilizacji na Czerwonej Planecie zostanie wykorzystana AI i to w stopniu fundamentalnym.

Studio Blo, odpowiadające wcześniej m.in. za serię gier o sztucznej inteligencji, Warlord, z pracy przy nowym projekcie jest niezwykle "dumne". Internauci zwracają jednak uwagę na to, że firma już na tym etapie przedstawia użycie AI w serialu sci-fi tak, jakby to właśnie ono miało znajdować się w centrum przedsięwzięcia. Krytykowane są też słowa Chada Greulacha, szefa Disruptor Studios:

Ten projekt jest nie tylko przełomowy w koncepcji, ale i udowodni całej branży kreatywnej, że sztuczna inteligencja stanowi mniejsze zagrożenie, niż zakładaliśmy. To bardziej narzędzie do tworzenia historii i scen, których produkcja wcześniej byłaby niezwykle kosztowna.

Data premiery nie została ogłoszona.