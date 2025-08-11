Reklama
Film Igi Lis wchodzi do kin. Zobaczcie zwiastun Bałtyku

Iga Lis - córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa - przedstawiła niezwykle poruszającą historię ''królowej Łeby''. Jej dzieło podbiło serca krytyków, a już niebawem trafi do kin. W sieci jest już dostępny zwiastun produkcji. O czym opowiada Bałtyk i od kiedy będzie można go oglądać w kinach?
Fragment zwiastuna filmu Bałtyk fot. YouTube: SFPorgPL
Film Bałtyk w reżyserii Igi Lis zdążył już poruszyć widzów i krytyków obecnych między innymi na 65. Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz na 44. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, gdzie otrzymał Jantara, czyli nagrodę za najlepsze zdjęcia. Produkcja śledzi losy pani Mieci, która mimo przeciwności losu już od czterech dekad prowadzi legendarną wędzarnię ryb U Mieci. O tym, dlaczego właścicielka zasłużyła na miano ''królowej Łeby'', widzowie już wkrótce będą mogli przekonać się w kinach. W sieci pojawił się już zwiastun filmu.

Kiedy Bałtyk w reżyserii Igi Lis trafi do kin?

Bałtyk w reżyserii Igi Lis będzie można oglądać w kinach od piątku 22 sierpnia 2025 roku. Historia pani Mieci z pewnością poruszy zarówno młodszych, jak i starszych widzów. Iga Lis zdołała stworzyć naprawdę ciepły portret kobiety zahartowanej przez życiowe doświadczenia i przedstawiła ją w momencie, w którym ta pod wpływem rodziny i współpracowników, musi odnaleźć siebie poza pracą i postawić zdrowie na pierwszym miejscu. Pani Miecia nie ukrywa, że mimo zaawansowanego wieku i ciężkiej pracy w szkodliwych warunkach nie wyobraża sobie życia bez wędzarni, która właśnie dzięki niej stała się lokalną legendą. 

Bałtyk - zwiastun filmu

Źródło: YouTube: SFPorgPL

