Barbara Bursztynowicz przez 27 lat grała w jednym serialu. Co warto o niej wiedzieć?

Barbara Bursztynowicz w młodości trenowała judo, szermierkę, gimnastykę i… taniec​. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Barbara Bursztynowicz w młodości trenowała judo, szermierkę, gimnastykę i… taniec​. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Ania Szczudlińska
taniec z gwiazdami 
fot. materiały prasowe Polsat
Barbara Bursztynowicz to aktorka filmowa, teatralna i dubbingowa. Przez 27 lat wcielała się w postać Elżbiety Chojnickiej w telenoweli Klan i to ta rola przyniosła jej największą popularność. Teraz fani aktorki będą mieli okazję poznać ją z innej strony, bo znalazła się ona w gronie uczestników 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. Choć oficjalnie nie wiadomo jeszcze z kim w parze będzie walczyć o Kryształową Kulę, to wiele wskazuje na to, że może to być Michał Kassin. Co warto wiedzieć o Barbarze Bursztynowicz?

Ile lat ma Barbara Bursztynowicz i skąd pochodzi?

Barbara Bursztynowicz urodziła się 27 stycznia 1954. W 2025 roku skończyła 71 lat. Pochodzi z Bielska-Białej. Obecnie mieszka w Warszawie. 

Jakie wykształcenie ma Barbara Bursztynowicz?

Barbara Bursztynowicz jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. 

Czy Barbara Bursztynowicz ma rodzeństwo?

Barbara Bursztynowicz ma dwie młodsze siostry. 

Czy Barbara Bursztynowicz jest w związku?

Barbara Bursztynowicz jest w szczęśliwym związku małżeńskim. W 1976 roku poślubiła Jacka Bursztynowicza, który również jest aktorem. 

Czy Barbara Bursztynowicz ma dzieci?

Barbara Bursztynowicz ma córkę Małgorzatę.

Jak rozwijała się kariera Barbary Bursztynowicz?

Barbara Bursztynowicz przed laty związana była z warszawskimi teatrami Powszechnym, Ateneum i Komedia. Jej sceną był również Teatr Telewizji. Rola Elżbiety w Klanie przyniosła jej nominację do Telekamery dla najpopularniejszej aktorki serialowej. Występowała też m.in. w filmach Zaćma, Dzieci i ryby oraz Klincz. Stworzyła głosy między innymi Sasetki w Smerfach i Pysi w Troskliwych misiach. Można ją również usłyszeć w kreskówkach takich jak Kacze opowieści, Muminki, Słoń Benjamin czy Bob Budowniczy. Barbara Bursztynowicz pisała felietony prasowe, które zostały wydane w formie książki zatytułowanej  Jak w życiu.

Barbara Bursztynowicz - Instagram

Barbara Bursztynowicz prowadzi profil na Instagramie o nazwie @basia_bursztynowicz. 

Źródło: Polsat

