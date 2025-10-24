placeholder
Walduś z Kiepskich zawalczy w Fame MMA. Serio

Nadchodząca gala FAME MMA z pewnością przyciągnie fanów serialu Świat według Kiepskich. Swój debiut na ringu zaliczy tam sam Walduś, znany jako ''Cycu''. Organizatorzy gali ogłosili za pośrednictwem mediów społecznościowych, z kim aktor Bartosz Żukowski stoczy pojedynek.
Klaudia Woźniak
Tagi:  fame mma 
bartosz żukowski świat według kiepskich
Zdjęcie z serialu Świat według Kiepskich i fragment plakatu FAME MMA fot. materiały prasowe / Polsat
Jeśli jesteście fanami Świata według Kiepskich, piątek 24 października 2025 roku jest dniem, który powinniście zapisać sobie w kalendarzu. To właśnie wtedy w końcu wydarzyło się coś, o czym nie śniło nawet fizjologom - organizatorzy FAME MMA ogłosili, że na nadchodzącej edycji gali zawalczy odtwórca roli Waldusia Kiepskiego, czyli Bartosz Żukowski. Wiadomo, kto będzie jego przeciwnikiem.

Bartosz Żukowski zwalczy na gali FAME MMA 28

Gala FAME 28: ARMAGEDON odbędzie się w Warszawie 22 listopada 2025 roku. Organizatorzy potwierdzili w mediach społecznościowych, że ''Cycu'' ze Świata według Kiepskich wstanie z kanapy, aby zmierzyć się z Szalonym Reporterem

O karwasz-twarz! To się nawet fizjologom nie śniło! Bartosz Żukowski - aktor, który grał niezapomnianego Waldusia w serialu “Świat według Kiepskich” - z legendarnej kanapy przeniesie się do klatki! Odtwórca roli „Cyca” wraca z przytupem i zadebiutuje w FAME! 🥊Szalone zestawienie, szalony przeciwnik! Szalony Reporter zwyciężał wiele razy w internecie, a na FAME 28 spróbuje kolejny raz wygrać w oktagonie 👀 Za kogo trzymacie kciuki? #teamSzalonyReporter czy #teamCycu? Zderzenie dwóch światów ⚡️Trzymajcie się mocno, bo to dopiero początek! 🔥

FAME MMA 28 - gdzie oglądać?

Transmisję FAME MMA 28 będzie można oglądać na oficjalnej stronie gali.

Źródło: Instagram: @famemmatv

