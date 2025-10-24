Walduś z Kiepskich zawalczy w Fame MMA. Serio
Nadchodząca gala FAME MMA z pewnością przyciągnie fanów serialu Świat według Kiepskich. Swój debiut na ringu zaliczy tam sam Walduś, znany jako ''Cycu''. Organizatorzy gali ogłosili za pośrednictwem mediów społecznościowych, z kim aktor Bartosz Żukowski stoczy pojedynek.
Jeśli jesteście fanami Świata według Kiepskich, piątek 24 października 2025 roku jest dniem, który powinniście zapisać sobie w kalendarzu. To właśnie wtedy w końcu wydarzyło się coś, o czym nie śniło nawet fizjologom - organizatorzy FAME MMA ogłosili, że na nadchodzącej edycji gali zawalczy odtwórca roli Waldusia Kiepskiego, czyli Bartosz Żukowski. Wiadomo, kto będzie jego przeciwnikiem.
Bartosz Żukowski zwalczy na gali FAME MMA 28
Gala FAME 28: ARMAGEDON odbędzie się w Warszawie 22 listopada 2025 roku. Organizatorzy potwierdzili w mediach społecznościowych, że ''Cycu'' ze Świata według Kiepskich wstanie z kanapy, aby zmierzyć się z Szalonym Reporterem:
FAME MMA 28 - gdzie oglądać?
Transmisję FAME MMA 28 będzie można oglądać na oficjalnej stronie gali.
Źródło: Instagram: @famemmatv