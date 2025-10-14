Nowy program z Małgorzatą Rozenek-Majdan odmieni życie kobiet. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Bez kompleksów to nowy program TVN7, który z pewnością poruszy widzów. Zostaną w nim przedstawione historie kobiet, które postanowią zawalczyć o swoje marzenia i pewność siebie. Będą mogły tego dokonać dzięki wsparciu najlepszych specjalistów. Za spektakularne metamorfozy odpowiedzą m.in. dr. Marek Szczyt oraz dr. Michał Nawrocki. W tej niezwykle emocjonującej przygodzie bohaterkom towarzyszyć będzie prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan – kobieta doskonale rozumiejąca, jak ogromną siłę może dać zmiana.

Bez kompleksów z udziałem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Kiedy premiera?

Pierwszy odcinek programu Bez kompleksów z Małgorzatą Rozenek-Majdan doczeka się premiery na antenie TVN7 już 1 listopada o godzinie 18:00. Uczestniczki 1. serii to kobiety z wyjątkowymi historiami. Ich metamorfozy nie ograniczają się do zewnętrznej transformacji – to często pierwszy krok ku nowemu, lepszemu życiu. Przez osiem miesięcy kamery śledziły ich pełną emocji i wyzwań drogę do pewności siebie. Za zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej odpowiada dr Marek Szczyt – jeden z najbardziej znanych chirurgów plastycznych w Polsce. O piękny uśmiech uczestniczek zadba z kolei dr Michał Nawrocki ze swoją kliniką. Eksperci przedstawią widzom najnowocześniejsze techniki i podzielą się tajnikami swojej pracy.

Małgorzata Rozenek-Majdan zadba o spektakularny efekt końcowy. Poza prowadzącą nad bohaterkami programu czuwać będzie również sztab specjalistów: makijażystka Kamila Tadriyan i stylista fryzur Bartosz Bronowicki. Wspólnie zadbają o to, by metamorfozy zaskoczyły nawet największych sceptyków.